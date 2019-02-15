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15.02.2019 09:24
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Приморский леопард озадачил ученых манерой фотографироваться

Текст: Ольга Журман
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда" Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"
Фото: Пресс-служба ФГБУ "Земля леопарда"

Леопардом - загадкой назвали ученые ФГБУ "Земля леопарда" обитателя нацпарка, который три года попадает в фотоловушки, фотографируясь исключительно с одного и того же бока. Такое "постоянство" не дает специалистам возможности присвоить животному идентификационный номер. Об этом "РГ" сообщила начальник отдела по связям с общественностью ФГБУ Мария Окулова.

Фото: iStock
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На свежих снимках этого дальневосточного леопарда он опять снят с "рабочей" стороны. И так происходит с 2016 года.

Идентификация леопардов проводится по пятнам на шкуре. Узор на правом и левом боках разный, поэтому для внесения хищника в общую базу, необходимо получить снимки обеих сторон тела, чтобы избежать вероятности двойного подсчета.

- Как правило, в течение года-двух мы получаем "вторые половинки" этих животных, после чего вносим их в общую базу. Этот "леопард-загадка" действительно удивителен тем, что ему удается так долго показываться перед нами только одной стороной тела, - говорит начальник отдела науки ФГБУ "Земля леопарда" Анна Виткалова.

Справка "РГ"

Согласно результатам анализа данных фотомониторинга, на территории ФГБУ "Земля леопарда" зафиксировано 86 взрослых особей дальневосточного леопарда и 21 котенок.

Общество Природа Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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