Прокуратура Приамурья прокомментировала видео о пасеке Цеповяза

Прокуратура Амурской области не нашла поводов для проверки после появления в интернете видеоролика о пасеке, на которой работал член "банды Цапков" Вячеслав Цеповяз.

На кадрах, которые, вероятно, снял сам осужденный в амурской колонии №3, видна огороженная забором территория с пчелиной пасекой, огородом, беседкой, летним душем. Как заявили в ведомстве, видеозапись сделана в 2015 - 2016 годах.

"Факты, опубликованные на видео средствами массовой информации о территории пасеки осужденного Цеповяза, являлись предметом проверки, проведенной органами прокуратуры области в 2018 году", - говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что по ее результатам "приняты меры прокурорского реагирования, которые рассмотрены и удовлетворены".

Напомним, ранее с именем Цеповяза был связан еще один скандал. В ноябре прошлого года в Сети появились фотографии, на которых запечатлен осужденный. Видно, что на столе перед ним лежит совсем не тюремная еда, а дорогостоящие деликатесы: крабы, красная икра и шашлыки.

Позднее появилась видеозапись из комнаты отдыха колонии с телевизором и кофейным столиком. В ней находится Цеповяз и несколько других заключенных со смартфонами в руках.

По фактам нарушений правил внутреннего распорядка колонии в отношении ее сотрудников возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). Его расследует центральный аппарат СК РФ.

В декабре прошлого года Цеповяза перевели в СИЗО Хабаровска.

Справка "РГ"

Вячеслав Цеповяз - один из членов "банды Цапков", был осужден в 2013 году. Его приговорили к 19 годам и 10 месяцам колонии строгого режима. До декабря 2018 года отбывал наказание в исправительном учреждении Амурской области.

С 1998 по 2010 год банда убила в станице Кущевской 19 человек (Цеповяз не убивал, но знал о готовящихся преступлениях и участвовал в их планировании). Глава преступной группировки Сергей Цапок был приговорен к пожизненному заключению, но умер в следственном изоляторе, не дожив до вступления судебного решения в силу.