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15.02.2019 08:48
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В автомобильной аварии в Приамурье погибла женщина

Текст: Дина Непомнящая

Вечером 14 февраля на дороге Благовещенск - Свободный столкнулись легковой автомобиль и внедорожник. В ДТП погибла женщина 1974 года рождения.

В Челябинской области в ДТП с грузовиками погибли два человека

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области, погибшая находилась за рулем "легковушки". Водитель внедорожника - мужчина 1994 года рождения - отделался травмами. Его и его пассажирку - девушку 2001 года рождения - доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем за собой смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ).

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Благовещенск
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