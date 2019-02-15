В автомобильной аварии в Приамурье погибла женщина

Вечером 14 февраля на дороге Благовещенск - Свободный столкнулись легковой автомобиль и внедорожник. В ДТП погибла женщина 1974 года рождения.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области, погибшая находилась за рулем "легковушки". Водитель внедорожника - мужчина 1994 года рождения - отделался травмами. Его и его пассажирку - девушку 2001 года рождения - доставили в больницу.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем за собой смерть человека (часть 3 статьи 264 УК РФ).