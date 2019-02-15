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15.02.2019 10:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Хабаровске при пожаре в доме погиб инвалид

Текст: Юлия Гарднер

В трехквартирном жилом доме Хабаровска накануне вечером произошел пожар. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили, что горит одна из квартир в деревянном здании по улице Мичурина.

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Один человек эвакуировался самостоятельно еще до приезда пожарных.

"В ходе разведки помещений был найден мужчина без признаков жизни. Им оказался хозяин квартиры 1955 года рождения, инвалид первой группы", - сообщает региональное ГУ МЧС.

Других жильцов в этот момент дома не было.

Справиться с огнем удалось через полтора часа. Выгорело жилое помещение площадью 35 квадратных метров.

Причины возгорания устанавливаются, проверку проводят сотрудники Госпожарнадзора МЧС России и следственного управления СК.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край Хабаровск
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