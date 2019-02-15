В Хабаровске при пожаре в доме погиб инвалид

В трехквартирном жилом доме Хабаровска накануне вечером произошел пожар. Прибывшие на вызов спасатели обнаружили, что горит одна из квартир в деревянном здании по улице Мичурина.

Один человек эвакуировался самостоятельно еще до приезда пожарных.

"В ходе разведки помещений был найден мужчина без признаков жизни. Им оказался хозяин квартиры 1955 года рождения, инвалид первой группы", - сообщает региональное ГУ МЧС.

Других жильцов в этот момент дома не было.

Справиться с огнем удалось через полтора часа. Выгорело жилое помещение площадью 35 квадратных метров.

Причины возгорания устанавливаются, проверку проводят сотрудники Госпожарнадзора МЧС России и следственного управления СК.