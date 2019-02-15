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15.02.2019 05:03
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

В Якутии нашли алмаз в форме сердца к празднику влюбленных

Текст: Владимир Таюрский
Фото: Пресс-служба компании АЛРОСА Фото: Пресс-служба компании АЛРОСА
Фото: Пресс-служба компании АЛРОСА

В кимберлитовой трубке "Удачная" в Якутии найден алмаз в форме сердца. Масса драгоценного камня - 65,7 карат. Он обладает высокими качественными характеристиками, а его возраст насчитывает свыше трехсот миллионов лет, сообщила пресс-служба компании АЛРОСА.

- В природе крайне редко встречаются алмазы с узнаваемой формой, напоминающие какой-либо предмет или символ. Большинство алмазов либо имеют форму октаэдра, либо вообще не имеют выраженной формы. Появление камня в форме сердца, особенно в преддверии Дня всех влюбленных, кажется символичным подарком природы не только для нашей компании, но и для всех влюбленных пар, - отмечает директор Единой сбытовой организации компании Евгений Агуреев.

Фото: Сайт компании "Алроса"
В Якутии добыли крупнейший алмаз

Символичный кристалл был найден в конце января. Специалистам предстоит провести его детальное изучение и оценку.

Это не единственная необычная находка якутских алмазодобытчиков. Летом прошлого года накануне чемпионата мира по футболу компания представила алмаз в форме футбольного мяча. А к Хэллоуину на всеобщее обозрение был выставлен кристалл в форме черепа.

Экономика Отрасли Ресурсы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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