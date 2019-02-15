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15.02.2019 05:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Жительница Бурятии получила срок за гибель трех детей при пожаре

Текст: Юлия Гарднер

Суд признал 23-летнюю жительницу Северобайкальска виновной в смерти троих детей (часть 3 статьи 109 УК РФ).

Трагедия произошла в прошлом году. Женщина вместе с мужем, десятимесячным сыном и трехлетней дочерью проживала в вагончике. 26 июня, в то время, когда супруг был на работе, к ней в гости пришли знакомые. После долгого застолья со спиртным гости стали расходиться. Одна из подруг оставила ночевать свою двухлетнюю дочь, потому что та разыгралась и никак не хотела идти домой.

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Пьяная женщина стала укладывать детей спать. Она поставила свечу рядом с их кроваткой, так как в это время в округе отключили свет. Затем вышла на улицу, а когда вернулась, увидела, что вагончик горит. Пламя от свечи перекинулось на занавеску и распространилось по комнате.

"Она схватила ведро, пыталась залить пламя водой, но у нее ничего не выходило. Вскоре на помощь прибежали соседи, приехали пожарные. Но к этому времени оставшиеся в вагончике дети уже погибли. Их тела извлекли после того, как пожар был потушен", - говорится в сообщении регионального СК.

Суд приговорил женщину к двум годам и шести месяцам в колонии-поселении.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия
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