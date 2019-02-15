"АКОМ" организовал международную конференцию "Battery Innovation"

12 февраля в Тольятти начала работу Первая международная научно-техническая конференции "Battery Innovation 2019".

Организатором мероприятия выступили АО "ГК АКОМ" и научный технический центр "Аккумулятор инноваций". По словам президента Группы компаний "АКОМ" Николая Игнатьева, "Battery Innovation" - это опорная точка для процесса консолидации отрасли.

Конференция на базе технопарка "Жигулевская долина" собрала порядка 60 участников из числа российских и зарубежных производителей аккумуляторных батарей, технических экспертов, представителей научно-исследовательских институтов, профессиональных отраслевых объединений и государственных структур, курирующих данное направление экономики.

В качестве почетных гостей на форуме выступили заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Олег Жадаев, глава Тольятти Сергей Анташев, президент ассоциации "ИНТЕРБАТ" Владимир Солдатенко.

Как отметил в своем приветственном слове Президент ГК "АКОМ" Николай Игнатьев, глобальные задачи, стоящие сегодня перед отраслью ХИТ - это повышение качества продукции, импортозамещение, локализация производства, наращивание конкурентоспособности, защита отечественного рынка от импорта. Для достижения столь амбициозных задач необходимо следовать общемировым тенденциям и развивать науку, технологии, аккумулировать мощный научно-технологический задел, который позволит создавать отечественную продукцию мирового уровня качества и, при этом, конкурентоспособную по цене.

Более эффективному, ускоренному достижению этих целей могут способствовать институты развития, государственные структуры, в том числе меры государственной поддержки.

Компания "АКОМ" может служить примером такого эффективного развития. Получение господдержки дает возможность более оперативно реализовать поставленные бизнес-задачи и обеспечить российский рынок конкурентоспособной продукцией мирового уровня.

Своим опытом "АКОМ" готов делиться с бизнес-сообществом, для чего недавно был открыт специальный GR-центр. В его задачи входит целый комплекс мероприятий по взаимодействию с органами исполнительной власти, институтами развития и другими организациями с целью привлечения мер государственной поддержки для промышленных предприятий губернии.

Однако основой успеха отрасли глава компании "АКОМ" видит в объединении всех участников российского рынка, согласованном выдвижении законодательных инициатив, в формировании наиболее перспективных направлений для проведения научных исследований. А также в координации усилий для интенсификации процессов сохранения сырьевой безопасности отрасли, в совместной разработке мероприятий по преодолению кадрового дефицита, борьбе с фальсифицированной и контрафактной продукцией.

- Нам бы очень хотелось, чтобы эта научно-техническая конференция стала неким началом, опорной точкой для процесса консолидации отрасли по всем важнейшим направлениям с целью достижения поставленных задач, - резюмировал Николай Игнатьев.

В ходе развернувшейся на конференции дискуссии участники обсудили состояние индустрии химических источников тока и новые технологические решения в этой сфере.

Важность и актуальность поднятых вопросов подтвердил и почетный гость форума - президент ассоциации "ИНТЕРБАТ" Владимир Солдатенко. По его словам, основная задача отечественного производителя - не только соответствовать тем требованиям, которые предъявляет мировой автопром, но и постоянно находить уникальные инновационные решения, призванные обеспечить устойчивое индустриальное развитие.

Акцент

По результатам работы конференции достигнута договоренность о принятии итогового документа "Резолюции и решения", который предполагает совместные действия участников как в научно-технической сфере, так и в отношении законодательных и экономических инициатив.

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