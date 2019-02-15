Из-за гриппа во всех школах Оренбурга начались досрочные каникулы

Дополнительные каникулы начнутся с субботы во всех школах Оренбурга. Решение об отмене занятий было принято по рекомендации регионального Роспотребнадзора для недопущения распространения гриппа и ОРВИ.

Как сообщила горадминистрация Оренбурга, ситуация с заболеваемостью в областном центре остается стабильной. По словам начальника управления образования Нины Гордеевой, на сегодня в городе закрыты на карантин шесть классов в четырех школах. Досрочные каникулы организованы для того, чтобы этот уровень не поднимался. Занятия отменены до особого распоряжения.

Ранее решение о приостановке занятий в школах было принято в Бузулуке. Там внеплановые каникулы продлятся до 17 февраля.

На начало недели заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе на 66 процентов превысила эпидемический порог.