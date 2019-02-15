К 2024 году Мордовия вдвое нарастит экспорт промышленной продукции

По итогам 2018 года Мордовия увеличила объем экспорта на 28 процентов. На ближайшие пять лет республика планирует нарастить экспорт промышленных товаров вдвое, а продукции АПК - в 3,9 раза.

Как сообщила пресс-служба главы РМ, о повышении экспортного потенциала республики идет речь в трехстороннем соглашении, заключенном на Российском инвестиционном форуме в Сочи между Мордовией, Фондом "Росконгресса" и Ассоциацией юристов России. Стороны будут взаимодействовать в сфере повышения инвестиционной привлекательности и продвижения перспективных проектов региона на внутреннем и внешнем рынках.

Напомним, что в последние годы Мордовия уверенно наращивает несырьевой экспорт. По предварительным оценкам, по итогам 2018-го объем республиканского экспорта составит 275 миллионов долларов. Это на 28 процентов больше, чем год назад. Всего же за последние пять лет экспорт из Мордовии вырос в четыре раза: с 4,3 до 17,2 миллиарда рублей.

- География республиканского экспорта продолжает расширяться. В 2018 году товары, произведенные в регионе, поставлялись в 65 стран мира, - констатировал глава РМ Владимир Волков.

При этом рост поставок за рубеж обеспечивается за счет высокотехнологичной продукции. Так, железнодорожные вагоны производства Мордовии закупают Иран, Беларусь и Казахстан, фанеру - США, Литва, Германия, Австрия, кремниевые мультикристаллические пластины - Китай, оптическое волокно - Австрия, Великобритания, Чехия, Польша и другие страны.

До 2024 года в республике прогнозируется рост экспорта промышленной продукции в два раза, продукции АПК - в 3,9 раза, услуг - в 1,8 раза.