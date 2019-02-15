Нижегородка убила возлюбленного из-за отказа почистить картошку

Нижегородку заподозрили в убийстве сожителя. Как пояснила женщина, она пошла на преступление из-за отказа помочь ей почистить картофель.

По информации Следственного управления СК России по региону, подозреваемая ударила мужчину ножом, которым в тот момент чистила овощи. 48-летнего пострадавшего госпитализировали, но спасти его не удалось.

По факту происшествия следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ "Убийство".

В ближайшее время суд предъявит женщине обвинение и назначит меру пресечения.