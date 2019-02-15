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15.02.2019 11:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Башкирии проверят больницу, где пенсионерке наложили шину из швабры

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)

В Кушнаренковском районе разгорелся скандал из-за видео, снятого в районной больнице. На видео запечатлена 83-летняя бабушка, к ноге которой привязали шину, сильно напоминающую швабру. Снимавшая это видео внучка утверждает, что врачи отказались положить ее бабушку с переломом шейки бедра в больницу и вместо шины наложили ей настоящую швабру.

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В управлении СКР по Башкирии сообщили, что Дюртюлинский межрайонный следственный отдел начал проверку по сообщению в СМИ. Следователи проверят больницу, опросят всех участников конфликта, чтобы выяснить, был ли состав преступления в действиях сотрудников больницы.

В пресс-службе регионального минздрава сообщили, что ведомство проводит собственную служебную проверку, которая должна выяснить, в каком объеме пожилой пациентке оказали медпомощь, была ли она качественная и своевременная.

- Сейчас женщина находится в 21-ой больницу в Уфе, где ей оказывают необходимую помощь, - уточнила пресс-секретарь министерства здравоохранения Башкирии Светлана Кускарбекова.

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