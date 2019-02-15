В Мордовии цементный завод оштрафовали за серый снег

В Мордовии установили виновных в выпадении серого снега в декабре в поселке Комсомольский Чамзинского района. За нарушение экологических требований и сокрытие информации оштрафован местный цементный завод.

Прокуратура республики обнародовала итоги проверки, проведенной по факту ЧП. Напомним, что появившиеся в социальных сетях фотографии "серого снега", укрывшего поселок 18 декабря минувшего года, вызвали в регионе широкий общественный резонанс. По данным надзорного ведомства, виновником экологического бедствия стал близлежащий цементный завод.

- Установлено, что выброс цементной пыли произошел на предприятии "Мордовцемент" в связи с аварийной остановкой работы электрофильтра одной из печей, - уточнили в прокуратуре РМ.

Ранее Росприродназор по РМ сообщал, что масса попавшей в атмосферу цементной пыли составила 1,7 тонны.

Компания "Мордовцемент" и три должностных лица предприятия привлечены к административной ответственности за несоблюдение экологических требований, сокрытие экологической информации и нарушение правил охраны атмосферного воздуха (статьи 8.1, 8.5 и 8.21 КоАП РФ).

Общая сумма штрафов, наложенных на юридическое лицо, составила 50 000 рублей, на должностных лиц - 6 000 рублей.