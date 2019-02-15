В Перми состоялась премьера спектакля по рассказу Евгения Замятина

Что вы знаете о глубинах человеческой души, извивах женского страдания, сюрреализме обыденной жизни? Где проходит граница между разумом и безумием? Можно ли вымолить себе новую жизнь, убив ненавистного человека?

Классические вопросы российской литературы со всей мощью прозвучали в спектакле "Наводнение", премьера которого состоялась в театре "У Моста". Пьесу по одноименному рассказу Евгения Замятина написала драматург из Ростова-на-Дону Елена Баранчикова, а поставил ее в Перми английский режиссер Овлякули Ходжакули. Художественный руководитель театра Сергей Федотов выступил на этот раз в качестве художника.

Придя в зал, зритель не сразу понял, что он попался в лабиринт, из которого очень сложно выбраться. Понимание это пришло постепенно. Так же медленно как на сцену выкатывается бочка, принесенная волной - предвестницей петербуржского наводнения. А сама сцена, оформленная как подземный тоннель, напоминает, что если хлынет вода, оттуда никто не выйдет живым. И чтобы зритель не забывал об этой опасности, на сцене постоянно присутствует вода.

Наводнение - символ хаоса и безумия, помрачение разума. Оно крушит все вокруг, ломает нравственные преграды. Герои спектакля стремятся к радости, счастью, но снова и снова оказываются в страданиях. Время от времени в конце тоннеля зажигается свет. Но, как правило, он не приносит ничего хорошего в жизнь героев. Скорее наоборот.

В спектакле, в отличие от рассказа Замятина, нет ссылок на время и место действия. Тут все сосредоточено на человеке и его отношениях к себе и окружающим.

Жизнь семьи, в которой нет детей. Каждый месяц муж Трофим (актер Илья Бабошин) падает в бездну несбывшихся надежд, а жена Софья (Виктория Проскурина) восходит на плаху самоуничтожения. И так пятнадцать лет. Каждый месяц, как шаг к безумию, потому что больше некуда. Впрочем, нет, есть еще два пути - надежда на боженьку и обращение к темным силам и колдовству. Упование на бога или дьявола способно дать опору в жизни. Но оно же может открыть шлюзы животных инстинктов и окончательно погубить душу.

В спектакле великолепная постановка света, звука. В каждом предмете на сцене несколько смыслов. Фото: Вадим Балакин

Надежда на собственные силы, на возможность решить проблему простой человеческой любовью гаснет, когда Софья, окончательно исстрадавшись душой, предлагает мужу взять на воспитание соседскую Ганьку (Светлана Коренкова) - девочку-сиротку 15-ти лет. Это ее последняя отчаянная попытка изменить их жизнь, утолить жажду материнства и дать мужу почувствовать силу отцовства.

Не буду раскрывать дальнейшего для тех, кто решит пойти на спектакль.

А посмотреть его стоит. Особенно тем, кто любит погружаться в глубины психологизма Достоевского и Лескова, кому знакомы шекспировские страсти и булгаковская мистика. В спектакле великолепная постановка света, звука. В каждом предмете на сцене несколько смыслов. Пластика героев вымерена до миллиметра. Все невыносимо красиво, ярко и больно.

- Когда я впервые прочел пьесу Елены Баранчиковой, сразу понял, что ее необходимо ставить, она наша, - говорит художественный руководитель театра "У Моста" Сергей Федотов. - Спектакль парадоксален и необычен, наполнен, казалось бы несовместимыми вещами: сарказмом, иронией, параноидальными танцами и песнями. Это спектакль-метаморфозы, спектакль-сновидение.

Знакомство с труппой лондонский режиссер проводил по Skype и только позже прилетел в Пермь. Свои репетиции он начинал с тренингов, наполненных шаманством и магией. Шаманство Овлякули Ходжакули и мистика Сергея Федотова дали невероятный результат общей творческой работе.