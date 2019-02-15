В Сызрани рухнула крыша жилого дома дореволюционной постройки

В городе Сызрань Самарской области утром в пятницу, 15 февраля, обрушилась крыша одного из домов по улице Фрунзе, жильцы не пострадали. Об этом сообщила администрация города.

Коммунальное ЧП случилось в одноэтажном доме дореволюционной постройки, в котором располагалось три квартиры. Причины аварии пока не озвучены. Однако, по словам руководителя городского комитета ЖКХ Александра Шмалько, который выезжал на место обрушения, обследование этого дома провели еще в 2018 году. После чего документы на признание строения аварийным направили в межведомственную комиссию, которая и должна определить статус и дальнейшую судьбу старинного дома.

Также представитель администрации сообщил, что жильцов пока поселят в пункте временного размещения. Затем им предложат квартиры маневренного фонда Сызрани.