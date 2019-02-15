В Удмуртии арестовали депутата госсовета

В Удмуртии задержали депутата государственного совета республики Андрея Смирнова. Об этом сообщает пресс-служба судейского сообщества региона.

В отношении него возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК России ("Хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере").

Октябрьский районный суд поместил депутата под домашний арест на два месяца - до 13 апреля 2019 года.

- В отношении обвиняемого на период действия меры пресечения установлен ряд ограничений, - говорится в сообщении.

Остальные подробности дела пока не раскрываются.