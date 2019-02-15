Число жертв взрыва в доме Красноярска увеличилось до двух

В Красноярске в результате взрыва газа в жилом доме погибли два человека. Ранее сообщалось об одной жертве - женщине, тело которой было обнаружено при разборе завалов.

Новые данные опубликованы на сайте ГУ МЧС по Красноярскому краю. Сообщается, что на месте ЧП завершены аварийно-спасательные работы и разбор завалов, вывезено 67 кубических метров строительного мусора.

Напомним, инцидент произошел в четверг вечером в микрорайоне Покровка: в трехэтажном коттедже по ул. Кандагарская, 3. В результате хлопка бытового газа были разрушены шесть квартир и десять пострадали частично.

Сегодня в Красноярке состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности под руководством главы города.