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15.02.2019 14:33
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Сибирские ученые расшифровали геном лиственницы

Текст: Дмитрий Лапин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые Сибирского федерального университета в Красноярске первыми полностью расшифровали геном лиственницы и сосны.

Фото: iStock
Сибирские ученые займутся выведением стрессоустойчивых деревьев

Как сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ, красноярские исследователи смогли расшифровать геном сибирской лиственницы, разработав и применив для этого уникальную методику поэтапной сборки генома "по частям".

При этом геномы хвойных имеют громадный размер. Согласно предварительным исследованиям, они могут оказаться длиннее ДНК человека в 9-12 раз. Над расшифровкой генома человека ученые всего мира трудились 10 лет.

Интересно, но до сих пор в мире был расшифрован геном только ели - это сделали финские ученые.

Расшифровав гены хвойных деревьев, ученые смогут создавать новые породы, устойчивые и к вредителям, и к засухам. Кроме того, это поможет создать базу данных лесных генетических ресурсов для использования в лесном хозяйстве. Эти базы, например, позволят контролировать посевной материал для восстановления лесов и использовать те деревья, которые оптимальны для конкретных экологических условий.

Общество Наука Общество Экология Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск Сибирский федеральный университет
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