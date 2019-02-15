Сибирские ученые расшифровали геном лиственницы

Ученые Сибирского федерального университета в Красноярске первыми полностью расшифровали геном лиственницы и сосны.

Как сообщает пресс-служба министерства науки и высшего образования РФ, красноярские исследователи смогли расшифровать геном сибирской лиственницы, разработав и применив для этого уникальную методику поэтапной сборки генома "по частям".

При этом геномы хвойных имеют громадный размер. Согласно предварительным исследованиям, они могут оказаться длиннее ДНК человека в 9-12 раз. Над расшифровкой генома человека ученые всего мира трудились 10 лет.

Интересно, но до сих пор в мире был расшифрован геном только ели - это сделали финские ученые.

Расшифровав гены хвойных деревьев, ученые смогут создавать новые породы, устойчивые и к вредителям, и к засухам. Кроме того, это поможет создать базу данных лесных генетических ресурсов для использования в лесном хозяйстве. Эти базы, например, позволят контролировать посевной материал для восстановления лесов и использовать те деревья, которые оптимальны для конкретных экологических условий.