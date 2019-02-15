Спецслужбы Бийска эвакуировали более сотни учреждений города

Полиция и силы МЧС в алтайском Бийске с утра провели эвакуацию людей более чем в сотне организаций города. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника администрации города, это вызвано очередной, уже третьей волной угроз о минировании.

По данным информагентства, эвакуация проходит с начала рабочего дня, людей выводят из нескольких школ, больниц, торговых центров, административных зданий. В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю как-либо комментировать информацию о массовой рассылке сообщений с угрозами и меры экстренной эвакуации отказались.

Известно, что служащие многих организаций получили письма о "минировании" по электронной почте. В них говорится о том, что у сотрудников осталось мало времени для эвакуации, а также приводятся данные человека, якобы живущего в городе, который берет на себя ответственность "за действия подельников".

В результате массовых проверок помещений никаких следов взрывных устройств не обнаружено. Напомним, в январе этого года сразу несколько городов подверглись атаке лжеминеров, в их число вошел и Бийск, однако тогда речь шла об эвакуации гораздо меньшего числа учреждений.