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15.02.2019 10:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Спецслужбы Бийска эвакуировали более сотни учреждений города

Текст: Никита Зайков (Барнаул)

Полиция и силы МЧС в алтайском Бийске с утра провели эвакуацию людей более чем в сотне организаций города. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудника администрации города, это вызвано очередной, уже третьей волной угроз о минировании.

Полиция Приморья начала поиск адресатов писем о "минированиях"

По данным информагентства, эвакуация проходит с начала рабочего дня, людей выводят из нескольких школ, больниц, торговых центров, административных зданий. В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю как-либо комментировать информацию о массовой рассылке сообщений с угрозами и меры экстренной эвакуации отказались.

Известно, что служащие многих организаций получили письма о "минировании" по электронной почте. В них говорится о том, что у сотрудников осталось мало времени для эвакуации, а также приводятся данные человека, якобы живущего в городе, который берет на себя ответственность "за действия подельников".

В результате массовых проверок помещений никаких следов взрывных устройств не обнаружено. Напомним, в январе этого года сразу несколько городов подверглись атаке лжеминеров, в их число вошел и Бийск, однако тогда речь шла об эвакуации гораздо меньшего числа учреждений.

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