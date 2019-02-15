В Кузбассе артиллерийская самоходка наехала на опору ЛЭП

Несколько часов сидел без электричества поселок Речной в Юргинском районе Кузбасса из-за наезда военной техники на опору воздушной линии электропередачи напряжением десять киловольт.

Сигнал об отключении энергии поступил в сетевую компанию накануне днем. Энергетики довольно быстро определили место повреждения. Прибывшие к месту "ДТП" ремонтники увидели удручающую картину: в сугробе на обочине - самоходная артиллерийская установка, которая буквально снесла бетонную опору, оборвав провода.

Как и почему водитель спецтехники сбился с пути, сейчас выясняет полиция, которую вызвали энергетики. К счастью, обошлось без электротравм.

А вот сбоя в работе энергосистемы избежать, увы, не удалось. На аварийно-восстановительные работы, в которых участвовало пятнадцать человек и пять единиц техники, ушло больше трех часов. За это время энергетики успели заменить и искореженную опору, и провода, чтобы привести ЛЭП в рабочее состояние. А поселковую котельную временно подключили к резервному источнику питания.

- Уже в семь часов вечера электроснабжение всех социально значимых объектов и сельских жителей было восстановлено в полном объеме, - рассказали "РГ" в пресс-службе филиала ПАО "МРСК Сибири". - К сожалению, несоблюдение правил безопасности вблизи ЛЭП и в охранных зонах часто является причиной ЧП, а заложниками таких ситуаций становятся простые граждане.