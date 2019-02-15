Новости

Белорусский холдинг купил в Карелии тракторный завод 10:48
"Приключения Паддингтона" станут мультсериалом 10:42
Москвичей предупредили о сильном ветре 10:33
Захарова прокомментировала угрозы Болтона по Венесуэле 10:32
В Хабаровске при пожаре в доме погиб инвалид 10:27
Спецслужбы Бийска эвакуировали более сотни учреждений города 10:27
Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей 10:18
Прокуратура Приамурья прокомментировала видео о пасеке Цеповяза 10:12
Американский флот пополнится беспилотными подводными лодками Orca 10:06
Дом на Смоленской набережной признали памятником архитектуры 10:04
Уголовное дело возбуждено после "разборки" у кафе в Москве 10:02
Роспотребнадзор предупредил россиян о лихорадке денге на отдыхе 09:56
Морская авиация ЧФ разбомбила десантный отряд кораблей "противника" 09:48
В Кузбассе артиллерийская самоходка наехала на опору ЛЭП 09:35
В Удмуртии арестовали депутата госсовета 09:32
При углублении Волхова пропали 10 миллионов рублей 09:30
Приморский леопард озадачил ученых манерой фотографироваться 09:24
ЦБ отозвал лицензию у инкассатора "АРБ-Инкасс" 09:23
Бекхэм предстанет перед судом за использование телефона в автомобиле 09:19
В Томске немецкая овчарка и ротвейлер загрызли грудного ребенка 09:11
Компания BIOCAD откроет новую площадку в ОЭЗ "Нойдорф" 09:10
В Уфе при столкновении шести машин пострадал ребенок 09:06
В Минобороны прокомментировали заявление продюсера BBC 09:00
В автомобильной аварии в Приамурье погибла женщина 08:48
СМИ: Делегация Европарламента встретится с Хуаном Гуайдо 08:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
15.02.2019 09:35
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Кузбассе артиллерийская самоходка наехала на опору ЛЭП

Текст: Юлия Потапова (Кемерово)
Фото: Филиал ПАО "МРСК Сибири" Фото: Филиал ПАО "МРСК Сибири"
Фото: Филиал ПАО "МРСК Сибири"

Несколько часов сидел без электричества поселок Речной в Юргинском районе Кузбасса из-за наезда военной техники на опору воздушной линии электропередачи напряжением десять киловольт.

Фото: Михаил Фролов / "Комсомольская правда"
Красноярец продает броневик по цене легкового автомобиля

Сигнал об отключении энергии поступил в сетевую компанию накануне днем. Энергетики довольно быстро определили место повреждения. Прибывшие к месту "ДТП" ремонтники увидели удручающую картину: в сугробе на обочине - самоходная артиллерийская установка, которая буквально снесла бетонную опору, оборвав провода.

Как и почему водитель спецтехники сбился с пути, сейчас выясняет полиция, которую вызвали энергетики. К счастью, обошлось без электротравм.

А вот сбоя в работе энергосистемы избежать, увы, не удалось. На аварийно-восстановительные работы, в которых участвовало пятнадцать человек и пять единиц техники, ушло больше трех часов. За это время энергетики успели заменить и искореженную опору, и провода, чтобы привести ЛЭП в рабочее состояние. А поселковую котельную временно подключили к резервному источнику питания.

- Уже в семь часов вечера электроснабжение всех социально значимых объектов и сельских жителей было восстановлено в полном объеме, - рассказали "РГ" в пресс-службе филиала ПАО "МРСК Сибири". - К сожалению, несоблюдение правил безопасности вблизи ЛЭП и в охранных зонах часто является причиной ЧП, а заложниками таких ситуаций становятся простые граждане.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Сибирь СФО Кемеровская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Инвестиционный форум в Сочи-2019
Специальный проект
Инвестиционный форум в Сочи-2019
Захарова прокомментировала угрозы Болтона по Венесуэле
Росстат назвал регионы с самыми высокими и низкими зарплатами учителей
США смягчили потенциальные санкции против российских госбанков
Уголовное дело возбуждено после "разборки" у кафе в Москве