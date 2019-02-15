В Томске немецкая овчарка и ротвейлер загрызли грудного ребенка

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели новорожденного ребенка в Томске. Малышку искусали собаки.

По данным следователей, трагедия произошла 13 февраля в частном секторе Томска. Мама месячной девочки вышла из дома во двор, оставив спящую дочку в кровати. В это время в доме находились две хозяйские собаки - ротвейлер и немецкая овчарка. Вернувшись домой, мать обнаружила окровавленную дочь на диване. На голове и теле малышки были множественные раны от зубов собак. Девочку доставили в больницу. Однако врачи не смогли ее спасти. На следующий день она скончалась.

- Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 109 УК РФ - "Причинение смерти по неосторожности", - сообщила "РГ" представитель СУ СКР по Томской области Елена Лебедева.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.