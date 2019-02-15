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Экономика
15.02.2019 15:57
Текст: Ольга Туманова

IPChain и Минкомсвязи Дагестана будут сотрудничать в сфере интеллектуальной собственности

Ассоциация IPChain (Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности) и министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций республики Дагестан договорились о сотрудничестве в сфере интеллектуальной собственности. Соглашение по этому поводу подписали министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Дагестана Сергей Снегирев и исполнительный директор IPChain Григорий Туринцев в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
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"При переходе экономики в цифровой формат роль интеллектуальной собственности растет, - отметил Григорий Туринцев. - Вместе с тем требуется все больше инструментов, которые позволяют сделать этот рынок прозрачным и более структурированным".

По словам Туринцева, у Ассоциации есть такие инструменты. "Мы готовы поделиться своими наработками и опытом, - подчеркнул он. - Уверен, что подписанное соглашение будет продуктивным и наше сотрудничество даст толчок не только развитию рынка интеллектуальной собственности, но и в целом положительно повлияет на экономический потенциал республики".

Ассоциация "Национальный координационный центр обработки транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности" является некоммерческой корпоративной организацией. Основная ее цель - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.