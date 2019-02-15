В Ингушетии чиновников заподозрили в махинациях на 600 млн рублей

В Ингушетии сотрудники СК России возбудили в отношении ряда чиновников уголовное дело по статье 285 УК РФ - "злоупотребление должностными полномочиями". Их действия, по мнению следствия, привели к необоснованному повышению расходов Фонда обязательного медицинского страхования на 600 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба СК, в числе подозреваемых оказались сотрудники территориального ФОМС, регионального управления ФНС России, Минфина и Минздрава.

"В 2016-2018 годах использовали свои служебные полномочия вопреки интересам службы, что привело к неправомерному снижению на более чем 50 тысяч застрахованного количества неработающих граждан, проживающих на территории Ингушетии", - говорится в сообщении ведомства.

В свою очередь это привело к необоснованному повышению расходов бюджета федерального ФОМС на несуществующее количество работающего населения республики.

"По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и причастных лиц", - отметили в ведомстве.