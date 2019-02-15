Александр Беглов уволил глав трех районов Петербурга

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов принял отставку главы администрации Центрального района Андрея Хлуткова, главы администрации Василеостровского района Юлии Киселевой и главы администрации Красносельского района Виталия Черкашина. Как сообщили в пресс-службе Смольного, это произошло в ходе сегодняшнего рабочего совещания с главами администраций районов города.

Кроме того, врио губернатора объявил о депремировании глав районов, членов правительства и председателей профильных комитетов правительства города.

По мнению Александра Беглова, для более эффективной работы районных властей необходимо расширить их полномочия, дать дополнительные административные и финансовые ресурсы. Излишняя централизация бывает вредна и в частности может привести к дезорганизации в сфере градоуправления, отметил он.

Говоря о механизмах повышения эффективности работы, врио губернатора призвал сотрудников районных администраций активнее работать с населением, налаживать прямой диалог с жителями. Речь, в частности, идет о том, чтобы привлечь горожан к обсуждению жизни своего района, дать им возможность высказываться насчет того, как можно сделать среду обитания комфортнее, позволить ставить перед местными властями задачи и контролировать их выполнение. Чтобы встречи с горожанами не превращались в формальность, участие в них будут принимать все члены правительства, подчеркнул Беглов.

Результатом должно стать создание в каждом районе собственной программы развития на ближайшие два-три года. В Смольном сообщают, что район, подготовивший лучшую программу, получит из бюджета Петербурга дополнительные средства на ее реализацию - 100 миллионов рублей.