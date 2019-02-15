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15.02.2019 19:39
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

К 100-летию БДТ зрителей ждут премьеры с Фрейндлих и Крючковой

Текст: Инга Бугулова (Санкт-Петербург)
В этом году БДТ имени Товстонгова празднует знаковую дату: 15 февраля 1919 года в Оперной студии Петроградской консерватории труппой был сыгран первый спектакль - трагедия "Дон Карлос". К вековому юбилею легендарный театр подходит во всеоружии: петербуржцев ждут премьеры, экспериментальные постановки, инсталляции, выход коллекционных изданий. Подробности журналистам рассказал художественный руководитель Андрей Могучий.

Свое столетие театр отпразднует чуть позже официального дня рождения - в начале марта. Такой перенос связан с непростыми гастролями в Москве, которые закончились совсем недавно. Они проходили с 19 по 29 января и были приурочены как раз к юбилею, рассказал режиссер.

Фото: Вадим Балакин
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- Третьего марта на основной сцене мы представим праздничное шоу в постановке Виктора Крамера, которое расскажет о всех этапах жизни БДТ. Мы его сейчас готовим и мне кажется, что получается интересно. А четвертого марта в театре откроется необычный архитектурный проект, - отметил худрук.

Необычность в том,что он представляет собой "театр в театре", некий параллельный мир. Прямо в БДТ из фанеры построят обширное пространство со всем тем, что есть в любом театре: входом, гардеробом, буфетом и даже сценой. Копировать интерьеры не будут, создадут новые. Что там будет происходить - пока тайна, однако художник Александр Шишкин завесу немного приоткрыл, рассказав, что это будет "попытка обнаружить скрытые ресурсы места".

Двумя днями празднование, конечно, не ограничится. Так, уже 15 апреля состоится премьера спектакля по пьесе Ивана Вырыпаева "Волнение" с Алисой Фрейндлих в главной роли. Известно, что эту пьесу режиссер писал именно для актрисы и именно для петербургского театра. Сейчас идут репетиции. Вторая премьера - "Жизнь впереди" в постановке Романа Мархолия. Здесь основная партия у Светланы Крючковой, а вот Олег Басилашвили сыграет в "Палачах" по произведению Мартина Макдонаха.

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- Как вы видите, в этом году выходят постановки с корифеями нашего театра, и это для нас очень важно - задать еще один вектор будущего, опираясь на наши корни и великий актерский ансамбль, - подчеркнул Андрей Могучий.

Большое внимание в театре уделят и художникам, которые в разное время в нем работали. К 100-летию БДТ выпустит специальный коллекционный альбом с эскизами мастеров (а это и Петров-Водкин, и Кустодиев, и Акимов) к спектаклям. Будет и еще одно издание: книга Сергея Радлова "БДТ в 20-е. Игра. Судьбы. Контекст", рассказывающая о первом десятилетии жизни театра. Это период, к слову, во многом связан с именем Александра Блока и ему, как первому художественному руководителю, посвятят отдельную программу. Так, сейчас готовится установка скульптуры поэта в театре, а еще с 20 апреля по 15 мая можно будет посетить выставку "Блок и театр", участие в которой примут Эрмитаж, Александринка, музей Менделеева и Блока в Шахматово.

Фото: Пресс-служба театральной компании "Открытое пространство"
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Не забудут, конечно, и Георгия Товстоногова, при котором, по словам Андрея Могучего, театр "стал главным театром Ленинграда и ленинградской интеллигенции, с самой сильной в стране труппой". На сцене театра, теперь носящего его имя, режиссер поставил 130 спектаклей. На второй сцене БДТ, в Каменоостровском театре, будет представлена экспериментальная программа To stage. В течение четырех месяцев - с марта по июнь - каждые выходные там можно будет увидеть необычные перформансы. Художники, музыканты, хореографы, представители уличного искусства, поэты, скульпторы и многие другие будут пытаться найти и уловить то, что между жанрами.

Вместе с тем, гостей ждет образовательная программа с лекциями и мастер-классами.

Но и это еще не всё. в БДТ призывают следить за новостями, и ждать гастролей: их будет немало.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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