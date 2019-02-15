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15.02.2019 23:21
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

РФС подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов

Текст: Данила Жиляев

Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. Об этом сообщил генеральный директор и генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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"Сегодня Российский футбольный союз подал в УЕФА окончательную заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года на стадионе "Санкт-Петербург". Мы уже достаточно давно сообщили о своих намерениях и теперь выполнили все необходимые формальности", - приводит слова Алаева ТАСС.

Стадион в Санкт-Петербурге был введён в эксплуатацию в 2017 году, он принимал матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018. Кроме того, на этой арене пройдут три матча группового этапа и один четвертьфинал Евро-2020.

Россия уже принимала финал Лиги чемпионов - в 2008 главный матч турнира состоялся в "Лужниках". Тогда "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти взял верх над "Челси".

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спортивные организации Российский футбольный союз Спортивные организации УЕФА Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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