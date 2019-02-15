Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение финала Лиги чемпионов сезона-2020/21. Об этом сообщил генеральный директор и генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

"Сегодня Российский футбольный союз подал в УЕФА окончательную заявку на проведение финала Лиги чемпионов 2021 года на стадионе "Санкт-Петербург". Мы уже достаточно давно сообщили о своих намерениях и теперь выполнили все необходимые формальности", - приводит слова Алаева ТАСС.

Стадион в Санкт-Петербурге был введён в эксплуатацию в 2017 году, он принимал матчи Кубка конфедераций и чемпионата мира-2018. Кроме того, на этой арене пройдут три матча группового этапа и один четвертьфинал Евро-2020.

Россия уже принимала финал Лиги чемпионов - в 2008 главный матч турнира состоялся в "Лужниках". Тогда "Манчестер Юнайтед" в серии пенальти взял верх над "Челси".