Шорт-трекист Владимир Балбеков завоевал "серебро" на ЕЮОФ-2019

Российский спортсмен Владимир Балбеков занял в пятницу второе место в шорт-треке на дистанции 1000 метров на XIV Европейском юношеском олимпийском фестивале (ЕЮОФ-2019) в Сараево.

Как сообщила служба информации Олимпийского комитета России, шорт-трекист из Санкт-Петербурга преодолел дистанцию за 1 минуту 37,073 секунды. Для Владимира Балбекова это второе "серебро", завоеванное на льду центра "Скендерия" в рамках Европейского юношеского олимпийского фестиваля. Победителем же ЕЮОФ-2019 во второй раз стал венгр Аттила Талбош (1:36,676).