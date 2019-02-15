В Калининградской области появится "цифровой электромонтер"

В Калининградской области в Мамоновской РЭС компания "Янтарьэнерго" запускает уникальный проект "цифровой электромонтер". Его суть в том, что информация о месте и характере повреждения, а также о необходимом оборудовании для ремонта электромонтеры будут получать прямо на мобильные телефоны. Такая новация позволит существенно повысить безопасность проведения работ на электросетевых объектах, а также автоматизировать процессы их планирования, исполнения и контроля. Кроме того, "Янтарьэнерго" строит новые подстанции, которые обслуживаются без участия персонала. Так, в прошлом году компания ввела в эксплуатацию три подстанции на 110 киловольт, ветряную электростанцию, а также три стилизованных опоры ЛЭП. Все эти объекты построены по цифровому принципу. О реализации высокотехнологичных проектов рассказал на полях Российского инвестиционного форума генеральный директор "Янтарьэнерго" Кирилл Юткин.

Кирилл Александрович, в декабре 2018 года Советом директоров ПАО "Россети" была принята концепция "Цифровая трансформация 2030". Но дочерняя организация компании - "Янтарьэнерго" - начала работу в направлении цифровизации электросетевого комплекса гораздо раньше.

Кирилл Юткин: Да, действительно, еще в 2015 году в рамках национальной технологической инициативы EnergyNet мы решили реализовать проект цифровой РЭС у нас на территории Калининградской области. Мы выбрали два района - это Мамоновский и Багратионовский, где были на тот момент наихудшие технологические показатели на территории этих районов мы реализовывали новые инициативы.

Это в первую очередь распределенная автоматизация, мы установили реклоузеры, выключатели, кроме того, установили порядка 12 тысяч индивидуальных приборов учета. Сейчас мы заканчиваем реализовывать третий этап, это внедрение системы оперативного управления, которая позволит вот этим всем набором оборудования управлять и соответственно получать соответствующий эффект.

Каких результатов удалось достичь благодаря внедрению цифровых технологий?

Кирилл Юткин: Время восстановления электроснабжения резко уменьшилось. Если раньше это было по этому району в среднем 5,5 часов, то сейчас это порядка одного часа. Что касается, например, потерь, то после установки приборов учета они снизились в три раза. Время локализации технологического нарушения, когда мы видим то место, где непосредственно произошел либо обрыв провода, либо другое нарушение, с полутора часов уменьшилось до одной минуты.

Мы в автоматическом режиме получаем все данные. Поэтому теперь в срок до одной минуты техника может определить место нарушения и показать электромонтеру, куда нужно выезжать.

Вчера на площадке форума было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфере реализации проекта школы "Энергетика будущего". Что это за проект?

Кирилл Юткин: Еще в прошлом году правительством Калининградской области, компанией "Янтарьэнерго" и фондом "Сколково" было подписано соглашение, оно подразумевало развитие технологий в электроэнергетике, способствующих социально-экономическому развитию региона. И в рамках реализации этого соглашения вчера мы подписали более конкретный документ между Центром развития одаренных детей, "Центром опережающих технологий электроэнергетики" и нашей компанией.

В его рамках создается образовательная площадка - школа "Энергетика будущего", которая будет не только способствовать популяризации науки в сфере электроэнергетики в регионе, но и растить кадры. Школьники смогут проводить исследования на базе этой школы и той лаборатории, которую мы там сделаем, участвовать в новых разработках и возможно даже рассчитывать коммерческие эффекты от различных мероприятий. И лучшие практики мы будем реализовывать в нашем электросетевом комплексе.

Центр развития одаренных детей - это очень большой комплекс. Мы планируем набрать полноценный класс и сопровождать его. Сейчас дети продвинутые и как раз мы хотим подготовить кадры из тех ребят, которые захотят попасть к нам в ряды электроэнергетиков.

Сейчас, например, группа детей создает мобильное приложение, чтобы потребитель, который получает услугу по энергоснабжению, мог увидеть начисления электроэнергии, наши предложения по изменению тарифного плана. Так что дети действительно одаренные, мы готовы с ними работать, сопровождать их от школы до момента, когда они придут на рабочее место.