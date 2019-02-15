В Карелии женщину задержали за создание сети наркотайников

В Петрозаводске задержали 46-летнюю женщину, которую подозревают в организации сети тайников с наркотиками. По решению суда ее заключили под стражу, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Карелии.

Об этой жительнице города наркополицейские узнали из оперативной информации. В ходе проверки они выяснили, что она действовала в интересах одного из интернет-магазинов. В ее функции входил сбыт наркотиков и установка тайников.

Закладывались в тайники оптовые партии, которые потом распространяли в розницу трое подручных. Среди них - молодые люди и одна 43-летняя дама. Все они официально нигде не работали и таким образом добывали средства к существованию.

Кстати, предполагаемая организатор сети также нигде не была трудоустроена и в поле зрения правоохранительных органов ранее не попадала. При обыске у нее обнаружили синтетические вещества массой более 270 граммов. Согласно данным регионального экспертно-криминалистического центра МВД, они относятся к производным синтетических наркотиков.

Изъятый объем запрещенных веществ является особо крупным. Возбуждены семь уголовных дел. Расследование продолжается.