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15.02.2019 11:18
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Карелии женщину задержали за создание сети наркотайников

Текст: Светлана Цыганкова (Петрозаводск)

В Петрозаводске задержали 46-летнюю женщину, которую подозревают в организации сети тайников с наркотиками. По решению суда ее заключили под стражу, сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Карелии.

Фото: iStock
В МВД спрогнозировали рост производства синтетических наркотиков

Об этой жительнице города наркополицейские узнали из оперативной информации. В ходе проверки они выяснили, что она действовала в интересах одного из интернет-магазинов. В ее функции входил сбыт наркотиков и установка тайников.

Закладывались в тайники оптовые партии, которые потом распространяли в розницу трое подручных. Среди них - молодые люди и одна 43-летняя дама. Все они официально нигде не работали и таким образом добывали средства к существованию.

Кстати, предполагаемая организатор сети также нигде не была трудоустроена и в поле зрения правоохранительных органов ранее не попадала. При обыске у нее обнаружили синтетические вещества массой более 270 граммов. Согласно данным регионального экспертно-криминалистического центра МВД, они относятся к производным синтетических наркотиков.

Изъятый объем запрещенных веществ является особо крупным. Возбуждены семь уголовных дел. Расследование продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия Петрозаводск
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