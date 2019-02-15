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15.02.2019 15:57
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Петербурге отметили 30-летие вывода войск из Афганистана

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

В Северной столице и в Ленинградской области прошли торжественные мероприятия, посвященные 30-летию вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана.

Заместитель командующего войсками Западного военного округа генерал-лейтенант Игорь Серицкий, военнослужащие Санкт-Петербургского гарнизона и жители города возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам.

Фото: Павел Кононов/РГ
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Как сообщает пресс-служба ЗВО, митинг памяти прошел и в Гатчине, где была развернута выставка современного вооружения и боевой техники. А в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи открылась выставка "Вернуться живым...", где представлены личные вещи, фотографии и трофеи ветеранов-афганцев.

В Санкт-Петербурге сейчас проживают 2900 участников боевых действий в Афганистане, действуют 15 общественных организаций ветеранов-афганцев. Для них в Мариинском дворце состоялся торжественный прием, участникам которого были вручены памятные медали, благодарственные письма Законодательного собрания, дипломы Всероссийской общественной организации "Боевое братство".

Прием по случаю памятной даты прошел и в правительстве Санкт-Петербурга. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов в торжественной обстановке вручил документы на новые квартиры ветеранам боевых действий, состоящим на учете по улучшению жилищных условий.

В текущем году будут полностью решены жилищные проблемы всех воинов-"афганцев", которые встали на очередь до 1 января 2019 года, подчеркнул губернатор. Всего в этом списке сегодня числится 84 семьи. Ключи от новых квартир получили 30 очередников-"афганцев".

Общество История Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
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