В Петербурге задержали 12 человек, организовавших нарколабораторию

В Петербурге полиция задержала 12 человек, подозреваемых в незаконном изготовлении и сбыте наркотиков.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся производством и сбытом психотропного вещества "фторамфетамин" и наркотического средства "метамфетамин".

По версии полиции, продажу зелья наркоторговцы устраивали через тайники-закладки, под которые приспособили камеры хранения в продуктовых магазинах. Для поиска покупателей использовали интернет-мессенджеры. Возраст участников нарколаборатории - от 23 до 58 лет. Установлен ее организатор - 31-летний петербуржец, который занимался противоправным промыслом в специально арендованной для этой цели квартире. Одна группа в его подчинении сбывала товар в Ленобласти, другая - в Петербурге.

В ходе обысков было изъято оборудование и готовые наркотики общей массой около килограмма. Все изъятое направлено на экспертизу. По итогам проведенной операции возбуждены уголовные дела по статье 30, статье 228.1 УК РФ "Покушение на незаконный сбыт наркотиков".