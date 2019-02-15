В Петрозаводске открыли доску в память о пулеметчике 9-й роты

В Петрозаводске в пятницу в честь 30-летия вывода советских войск из Афганистана открыли памятную доску Андрею Цветкову. Он служил пулеметчиком в знаменитой 9-й роте 345-го гвардейского парашютно-десантного полка ВДВ. Доска установлена на одном из домов по улице Энтузиастов. А рядом есть улица, которая носит имя героя.

Андрей родился и вырос в Петрозаводске. Принимал участие в одном из самых ожесточенных боев Афганской войны - у высоты 3234. Именно здесь стояла насмерть 9-я рота, преградив путь моджахедам к дороге Гардез-Хост. Они не смогли пройти и отступили. В 9-й роте погибли шесть военнослужащих, 28 были ранены, из которых девять - тяжело. Пулеметчик Андрей Цветков умер в госпитале. Посмертно его удостоили ордена Красной Звезды.

На тожественном открытии памятной доски присутствовала мама героя - Мария Павловна Цветкова.

Всего в Афганской войне участвовали две тысячи молодых жителей Карелии. Погибли 56 военнослужащих.