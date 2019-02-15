В поселках Поморья заметили волков

В населенных пунктах Приморского района Архангельской области появились волки. Хищники были замечены в поселке Талаги и деревне Повракульская, сообщила администрация МО "Талажское".

Руководство муниципального образования призвало местных жителей соблюдать меры предосторожности - не отпускать детей на улицу без присмотра, держать собак в загонах или закрытых помещениях. При появлении волков в населенных пунктах следует сразу сообщать об этом по "горячим" телефонам экстренных служб и органов власти.

Выход волков к человеческому жилью в зимнее время года стал уже обычным явлением в Поморье. Хищники ищут пропитание, нападают на собак и других домашних животных. Случаев нападения на людей не было.

С 2015 года в области выплачивается вознаграждение в размере 10 тысяч рублей за добычу волка. По данным правительства области, это позволило сократить численность серых хищников с двух тысяч до 1200 особей. В норме их популяция в регионе не должна превышать одной тысячи.