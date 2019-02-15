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15.02.2019 14:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В регионах СЗФО почтили память "афганцев"

Текст: Марина Ледяева (СЗФО)
Фото: Павел Кононов/РГ Фото: Павел Кононов/РГ
Фото: Павел Кононов/РГ

Во всех регионах Северо-Западного федерального округа в день 30-летия вывода советских войск из Афганистана проходят памятные мероприятия.  

В Архангельске 15 февраля торжественно открыли памятный знак "Участникам локальных войн и военных конфликтов" на общем мемориале участников афганской, чеченской и других войн. На камне высечены названия 27 стран.

Фото: Александр Секретарев
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- Говоря о локальных войнах, мы прежде всего имеем в виду события в Афганистане и на Северном Кавказе, но наши ребята защищали интересы своей страны и в других горячих точках, поэтому мы посвятили памятный знак ветеранам всех войн, - отметил председатель общественной благотворительной организации "Долг", которая установила знак при поддержке областного правительства.

Вечером в Архангельском театре драмы пройдет большой концерт "Мы помним вас, ребята из Афгана". А в Северодвинске на стене 20-й школы установили памятную доску бывшему ученику - воину-интернационалисту Николаю Ищенко, который служил в Афганистане и геройски погиб в бою в мае 1981 года, посмертно награжден орденом Красной звезды. Сегодня в регионе насчитывается 1455 ветеранов боевых действий в Афганистане.

В Калининграде памятную дату отметили шествием по улицам города и возложением венков к монументу "Скорбящие родители". В демонстрации приняли участие порядка 500 человек.

В Вологде 15 февраля зажгли Вечный огонь на обновленном мемориале воинам-интернационалистам в Октябрьском сквере. Во всех городах и районах Вологодской области проходят "Вахта памяти" и акция "Ветеран живет рядом" с участием молодежных движений.

Фото: Игорь Курашов/РГ
30 лет назад советские войска покинули Афганистан

В Мурманском областном краеведческом музее открылась выставка "Афганистан. Незаживающая рана". На ней представлены форма и снаряжение советских военнослужащих, боевые знамена, награды, фотографии, документы. Вечером в областном дворце культуры и народного творчества для представителей боевого братства пройдет концерт победителей областного конкурса солдатской песни и ансамбля Северного флота.

В Сыктывкаре прошел торжественный митинг с участием ветеранов, общественников и республиканского руководства, а в Великом Новгороде - панихида по погибшим защитникам Отечества в храме Александра Невского и митинг у памятного знака воинам-"афганцам". На торжественном вечере в областной филармонии участникам боевых действий в Афганистане вручат юбилейные медали.

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