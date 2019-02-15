Вологодская область поделилась лучшими социальными практиками

На проходящем в Сочи Российском инвестиционном форуме Вологодская область представила свои лучшие социальные практики. Наибольший интерес вызвали восемь социальных инициатив, которые с начала года реализуются в Вологодской области. Об этих проектах "Российской газете" рассказал губернатор региона Олег Кувшинников.

Олег Александрович, с начала года в Вологодской области реализуются восемь социальных инициатив. Они потребуют порядка 2,6 миллиардов рублей расходов из регионального бюджета. Как Вологодская область изыскала такие средства?

Олег Кувшинников: Долгие годы Вологодская область находилась в финансово-экономическом кризисе, мы занимали 81-е место в стране по уровню государственного долга и все эти семь лет мы пытались стабилизировать бюджетную систему для того, чтобы выйти на траекторию устойчивого развития. К 2020 году мы поставили цель снизить государственный долг, сбалансировать бюджет, выйти на профицитный бюджет, увеличить поступление налогов в бюджетную систему.

Нам удалось это сделать значительно раньше, в 2018 году мы выполнили те все задачи, которые ставили перед собой в далеком 2012 году. Сегодня по темпам роста налогов в бюджетную систему Вологодская область входит в десятку самых лучших регионов Российской Федерации, по уровню государственного долга мы поднялись с 81-го на 36-е место. По профициту бюджета, мы вообще занимаем третье место. То есть, мы от бюджета выживания перешли к бюджету развития и это позволило нам выделить средства на строительство, реконструкцию и ремонт объектов. И, появились так называемые инициативы губернатора для поддержки тех слоев граждан, которые особенно в этом нуждаются.

Вологодская область стала, пожалуй, единственным регионам, где бюджетникам определенных категорий подняли зарплату на 20 процентов. Также в регионе в два раза была увеличена ежемесячная денежная выплата льготным категориям граждан, повышены стипендии студентам техникумов. Как выбирались категории граждан, которые получат дополнительную материальную поддержку?

Олег Кувшинников: У нас в бюджете этого года было запланировано увеличение заработной платы бюджетникам, не вошедшим в указы президента, на 4 процента. Но исходя из того, что люди у нас живут небогато, мы приняли решение пересмотреть эту цифру, выделить дополнительно почти 400 миллионов рублей и поднять заработную плату не на 4 процента, а на 20. Повышение затронуло социальных работников, библиотекарей, психологов, лаборантов, тренеров, младших воспитателей, методистов. Им заработная плата не индексировалась долгие годы. И я считаю, что 20 процентов - это правильное решение.

Еще одна инициатива - это поддержка студенчества, а именно студентов техникумов, колледжей, у них стипендия вообще смешная, порядка 400 рублей. И мы приняли решение поднять эту сумму до 1000 рублей. И еще одна категория - это наши пенсионеры, ветераны и другие льготные категории граждан, которые после монетизации, произошедшей в 2005 году получали по 750 рублей.

Сейчас на дворе уже 2019 год и мы приняли решение проиндексировать эту выплату и увеличить единовременную денежную компенсацию до полутора тысяч рублей. Эта мера абсолютно оправдана. Она позволит приобрести месячные проездные билеты, купить необходимые товары, получить нужные услуги.

Также мы пошли еще на несколько мер государственной поддержки малоимущих граждан, которые коснулись наших ветеранов, тружеников тыла, ветеранов военной службы, труда. Мы практически в три раза увеличили единовременные компенсации на сжиженный газ для тех, кто проживает в частном секторе. Кроме того, выросли почти в три раза компенсации на твердое топливо, то есть, на дрова.

Среди социальных инициатив, реализуемых в Вологодской области есть и закупка автобусов для нужд муниципалитетов. В какой стадии этот проект?

Олег Кувшинников: Посещая муниципальные образования Вологодской области я столкнулся с таким неожиданным, казалось бы, вопросом. В наших муниципальных образованиях огромное количество творческих коллективов, спортивных команд, которые хотят встречаться друг с другом, ездить на соревнования. Область огромная, 26 муниципальных образований, 144 тысячи квадратных километров и встает вопрос, как добраться. Поэтому мы, реагируя на просьбы жителей, приняли решение закупить автобусы в каждое муниципальное образование. Появиться они должны уже в апреле.

Но это еще все. Недавно мы провели градостроительный совет в Вологде, и одним из обсуждаемых вопросов стало состояние общественного транспорта в нашей столице. К великому сожалению, парк изношен. Поэтому я принял решение из областного бюджета выделить 250 миллионов рублей на закупку 25 новых современных автобусов. Кроме этого я принял еще одно решение - обновить парк школьных автобусов. В ближайшие три года мы заменим 190 школьных автобусов, отработавших свой ресурс, по всей территории Вологодской области. На эти цели выделяем 360 миллионов рублей. И еще одна хорошая новость - мы приняли решение о полной замене парка автомобилей скорой помощи в крупных городах и муниципальных образованиях. Все эти проекты будут финансироваться из областного бюджета.

Еще одна заметная инициатива - установка фонарей и выделение муниципальным образованиям средств на оплату электричества. Сколько фонарей закуплено с начала года, в каких населенных пунктах они появились?

Олег Кувшинников: Данная инициатива тоже была сформирована после многочисленных обращений граждан. Люди жаловались, что не освещаются улицы, в деревнях фонари в девять вечера выключаются и вся Вологодская область утопает во тьме. И мы приняли решение включить свет во всех деревнях и селах Вологодской области. В темное время суток все фонари должны гореть. На эти цели, так как у муниципальных образований не всегда хватает средств, мы выделили им дополнительно 400 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на компенсации муниципальным образованиям счетов за свет, а также на установку и ремонт фонарей. К апрелю мы должны отремонтировать все фонари. Также мы сформировали заявку - это 10,5 тысяч световых опор, которые должны быть установлены к 1 октября этого года там, где это необходимо. На вопросы освещения выделено 400 миллионов рублей, это грант правительства за успехи в социально-экономическом развитии Вологодской области.

Олег Александрович, вы упомянули выездные градостроительные советы. Как вы оцениваете их эффективность и какие вопросы удалось решить с их помощью?

Олег Кувшинников: Когда мы перешли к бюджету развития, то приняли решение запустить новую форму взаимодействия региональных властей и органов МСУ. Мы провели социологические исследования во всех муниципалитетах, проанализировали обращения граждан в приемную губернатора, президента России и стали проводить в каждом муниципальном образовании градостроительные советы с участием жителей. Проблемы, которые люди озвучивали, мы теперь выносим на градостроительный совет. Возвести мост, закупить оборудование в ЦРБ, построить новый ФОК или школьный стадион, все эти вопросы обсуждаются на градостроительном совете и по каждому проходит голосование. Если граждане принимают идею, то на нее направляют средства.

В каждое муниципальное образование в ближайшие три года будет выделено от одного до 12 миллиардов рублей. Люди должны поверить, что мы обязательно реализуем все их поручения. А таких поручений по итогам градостроительных советов уже набралось более тысячи. Так что с мая в Вологде, Череповце и во всех муниципальных районах начнется колоссальная стройка.