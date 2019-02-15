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15.02.2019 10:39
Проект: В регионах

Адыгея и СМП Банк заключили соглашение о сотрудничестве

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Свои подписи под документом поставили глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов и председатель правления СМП Банка Александр Левковский.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

"Для Адыгеи важно, чтобы банк принимал активное участие в региональных программах и проектах в социально-экономической сфере. В первую очередь это касается инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, реального сектора экономики, инвестиционных проектов, а также ипотечного кредитования, банковских услуг населению и бизнесу", - сказал Мурат Кумпилов.

Фото: Алексей Гусев
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Банк и руководство Республики Адыгея находятся в постоянном рабочем диалоге, который направлен на расширение эффективного сотрудничества на благо региона, подчеркнул председатель правления СМП Банка Александр Левковский.

"СМП Банк стремится быть не только коммерческим банком, но и надежным партнером в крупнейших проектах, который активно способствует развитию региона. Уверен, что наша совместная работа с руководством Республики Адыгея позволит экономике региона выйти на новый уровень", - отметил Александр Левковский.

В рамках реализации соглашения о сотрудничестве планируется проработка ряда проектов, касающихся предоставления финансовых услуг органам государственной власти и местного самоуправления, а также предприятиям и организациям с государственным участием. СМП Банк планирует на конкурентных условиях принимать участие в аукционах на предоставление кредитов как непосредственно Республике Адыгея, так и муниципальным образованиям, входящим в ее состав.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
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