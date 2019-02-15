Адыгея стала пилотной площадкой в развитии ветроэнергетики РФ

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел рабочую встречу с руководством дочерней компании государственной корпорации "Росатом" - генеральным директором АО "НоваВинд" Александром Корчагиным.

Были обсуждены промежуточные итоги реализации в республике инвестиционного проекта строительства ветропарка.

"Мы заинтересованы в этом уникальном проекте, который поможет восполнить растущие потребности республики в энергомощностях. Планируется, что его реализация позволит сократить энергодефицит Республики Адыгея на 20 %. В числе других позитивных аспектов проекта - создание новых рабочих мест, дополнительные налоговые отчисления в бюджет региона", - отметил глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов подчеркнул, что, с учетом приоритетности развития энергогенерации на основе возобновляемых источников, сопровождение данного проекта осуществляется в режиме "одного окна".

Александр Корчагин поблагодарил главу Адыгеи за содействие в реализации проекта, отметил конструктивное взаимодействие с органами власти в решении возникающих вопросов. В рамках сопровождения проекта с участием органов исполнительной власти и органов местного самоуправления было проведено более десяти совещаний и непротокольных встреч, сформирован план-график выполнения работ по земельным вопросам, проработана задача по внесению изменений в документы территориального планирования. Объект включен в схему и программу развития электроэнергетики Республики Адыгея.

Руководство АО "НоваВинд" также заверило, что все намеченные планы будут реализованы в срок. Выработка первой генерации ожидается летом текущего года. ВЭС будет состоять из 60 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая.

Александр Корчагин подчеркнул, что в строительстве используются только современные технологии, направленные на обеспечение экологической безопасности, а также устойчивости возводимых строений.

Глава Адыгеи выразил уверенность в том, что первый в стране мощный ветропарк даст импульс для развития экономики региона. Более того, пилотный проект станет отправной точкой в развитии ветроэнергетики в России.