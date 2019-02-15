Адыгея стала пилотной площадкой в развитии ветроэнергетики РФ

Новости

В России разработали приложение для реабилитации после инсульта 16:51
Сумма контрактов на форуме в Сочи выросла в 7 раз 16:50
Шорт-трекист Владимир Балбеков завоевал "серебро" на ЕЮОФ-2019 16:48
В горах Кавказа потерялся переднеазиатский леопард Эльбрус 16:46
В Петербурге задержали 12 человек, организовавших нарколабораторию 16:45
Ласицкене выиграла "золото" чемпионата России в помещении 16:41
Москвичи увидят сближающиеся Венеру и Сатурн 18 февраля 16:40
Грушко: Москва готова к переговорам с Вашингтоном по ДРСМД 16:35
В школах Воронежа продлили карантин 16:35
Путин и Лукашенко рассказали об отношениях России и Беларуси 16:30
В Брянске убийцу школьницы осудили на 24 года 16:29
Суд вынес приговор школьнику, устроившему стрельбу в Ивантеевке 16:26
На Дону восстановят памятник казакам-участникам войны с Японией 16:26
В Союзном государстве обсуждают создание центров тестирования школьников 16:25
Суд арестовал гражданина Франции по делу Baring Vostok 16:23
Российские лыжники в смешанной эстафете завоевали "серебро" на ЕЮОФ-2019 16:09
В Заполярье возбудили дело по факту массовой гибели собак 16:05
"Газпром" начнет поставки в Китай по "Силе Сибири" раньше плана 16:01
Лукашенко отменил поездку в Мюнхен из-за переговоров с Путиным 16:01
Спасенному в Магнитогорске мальчику подарят велосипед 16:00
IPChain и Минкомсвязи Дагестана будут сотрудничать в сфере интеллектуальной собственности 15:57
В Петербурге отметили 30-летие вывода войск из Афганистана 15:57
Путин и Лукашенко вместе вышли на лед 15:56
Арестован первый фигурант дела Baring Vostok 15:55
Врачи рассказали о состоянии пожарных, пострадавших при тушении храма 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как изменится процедура "дачной амнистии" после 1 марта
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
15.02.2019 15:22
Проект: В регионах

Адыгея стала пилотной площадкой в развитии ветроэнергетики РФ

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провел рабочую встречу с руководством дочерней компании государственной корпорации "Росатом" - генеральным директором АО "НоваВинд" Александром Корчагиным.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Были обсуждены промежуточные итоги реализации в республике инвестиционного проекта строительства ветропарка.

"Мы заинтересованы в этом уникальном проекте, который поможет восполнить растущие потребности республики в энергомощностях. Планируется, что его реализация позволит сократить энергодефицит Республики Адыгея на 20 %. В числе других позитивных аспектов проекта - создание новых рабочих мест, дополнительные налоговые отчисления в бюджет региона", - отметил глава Адыгеи.

Фото: Алексей Гусев
Глава Адыгеи провел на РИФ-2019 переговоры с руководителем Автодора

Мурат Кумпилов подчеркнул, что, с учетом приоритетности развития энергогенерации на основе возобновляемых источников, сопровождение данного проекта осуществляется в режиме "одного окна".

Александр Корчагин поблагодарил главу Адыгеи за содействие в реализации проекта, отметил конструктивное взаимодействие с органами власти в решении возникающих вопросов. В рамках сопровождения проекта с участием органов исполнительной власти и органов местного самоуправления было проведено более десяти совещаний и непротокольных встреч, сформирован план-график выполнения работ по земельным вопросам, проработана задача по внесению изменений в документы территориального планирования. Объект включен в схему и программу развития электроэнергетики Республики Адыгея.

Руководство АО "НоваВинд" также заверило, что все намеченные планы будут реализованы в срок. Выработка первой генерации ожидается летом текущего года. ВЭС будет состоять из 60 ветроэнергетических установок мощностью 2,5 МВт каждая.

Александр Корчагин подчеркнул, что в строительстве используются только современные технологии, направленные на обеспечение экологической безопасности, а также устойчивости возводимых строений.

Глава Адыгеи выразил уверенность в том, что первый в стране мощный ветропарк даст импульс для развития экономики региона. Более того, пилотный проект станет отправной точкой в развитии ветроэнергетики в России.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Инвестиционный форум в Сочи-2019
Специальный проект
Инвестиционный форум в Сочи-2019
Путин присвоил Ковтуну звание Героя России
Суд вынес приговор школьнику, устроившему стрельбу в Ивантеевке
Первый канал прокомментировал отстранение Бера и Друзя
Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя