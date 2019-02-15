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15.02.2019 18:06
Проект: В регионах

Адыгея станет площадкой для продвижения новых кинопроектов

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Соответствующее соглашение о сотрудничестве между Кабинетом министров Республики Адыгея, автономной некоммерческой организацией "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" и Ассоциацией продюсеров кино и телевидения сегодня заключено на Российском инвестиционном форуме.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Подписи под документом поставили глава Адыгеи Мурат Кумпилов, генеральный директор некоммерческой организации "Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов" Светлана Чупшева и председатель правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

Фото: Алексей Гусев
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Стороны обсудили взаимодействие в области развития кино- и телепроизводства на территории республики. Планируется, что регион станет площадкой для реализации новых кинопроектов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что республика не раз становилась местом съемок различных кинофильмов благодаря своей удобной локации, безопасности и гостеприимству жителей.

"Мы заинтересованы в развитии киноиндустрии и готовы к новому формату сотрудничества с кинокомпаниями. Уверен, наша целенаправленная работа по привлечению в регион кинокомпаний будет выгодна и продюсерским центрам, и нашему региону - повлияет на увеличение налоговой базы, создание дополнительных рабочих мест, повышение привлекательности, узнаваемости региона в России и за рубежом", - сказал Мурат Кумпилов.

В числе других ожидаемых преимуществ от реализации данного соглашения - развитие кино- и телепроизводственной базы, туризма за счет позиционирования республики как киносъемочной площадки, а также формирование и развитие творческого кластера экономики, реализация образовательных проектов в сфере кино и телевидения.

Специалисты также отметили высокий потенциал региона для развития киноиндустрии, чему способствует благоприятный климат, выгодное географическое положение и разнообразие локаций. Для удобства кинокомпаний составлен их список с подробным описанием каждой локации.

Кроме того, в рамках достигнутых договоренностей регион с 2020 года планирует начать компенсировать кинокомпаниям часть затрат за проекты, которые будут реализованы на территории республики уже в 2019 году.

Также для реализации обозначенных направлений деятельности в республике готовится нормативно-правовая база. Идет разработка закона о кинокомиссии, при этом учитывается опыт регионов, где уже этот механизм работает.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
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