Для людей с особенностями развития создадут условия для творчества

Татьяна Голикова открыла выставку изобразительного искусства людей с особенностями развития "Неотчуждаемое" на площадке Форума в Сочи.

"Это событие уникальное. Произведения эти сделаны не совсем обычными людьми - с ментальными расстройствами. Они видят мир по-другому. Они с нашей помощью должны найти свое место в жизни. Часть из них проживает в семьях с родителями. Часть, к сожалению - в психоневрологических интернатах", - сказала она.

Есть ли в домах-интернатах система выявления талантливых детей и взрослых и развития их талантов? Если нет, может быть, ее стоит ввести? Отвечая на этот вопрос корреспондента "РГ" Татьяна Голикова сказала, что тема домов-интернатов многоплановая и сложная. В некоторых - такие системы есть, но далеко не во всех.

"Если невозможно детей из этих интернатов забрать, то нужно создать условия для них, в которых они могли бы заниматься творчеством и контактировать с внешним миром", - говорит она. А для этого психоневрологические интернаты нужно реформировать. А чтобы знать, куда приложить усилия, нужно понять, что в этих учреждениях происходит.

"Я дала поручение провести проверку психоневрологических интернатов. Их не так много - около 600. Они расположены во всех регионах страны, они разные: есть хорошие, есть откровенно плохие и не выполняющие никакие нормы ни социальные, ни медицинские, расположенные в отдаленных населенных пунктах и с этим нужно что-то делать", - добавила Голикова.