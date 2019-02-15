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15.02.2019 11:01
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ задержала жительницу Астраханской области за финансирование "ИГ"

Текст: Лариса Ионова

В Астраханской области сотрудниками ФСБ задержана 32-летняя жительница Камызякского района. Ее подозревают в финансировании членов международной террористической организации "Исламское государство", запрещенной на территории России. Уголовное дело возбуждено по статье 205 УК РФ.

Фото: ФСБ РФ
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Как сообщили в пресс-службе СКР, молодая женщина была одним из организаторов глубоко законспирированной ячейки по сбору средств для боевиков. Организация действовала в Москве, Астрахани, Томске и на Северном Кавказе.

С 2016 года подозреваемая размещала в соцсетях реквизиты банковских карт, а собранные деньги переводила за границу. Общая сумма собранных "пожертвований" составила не менее одного миллиона рублей. Кроме того, в своем Telegram-канале она распространяла экстремистские аудио и видеоматериалы. В ходе обысков по месту жительства изъяты мобильные телефоны и платежные карты.

- В поле зрения правоохранительных органов подозреваемая попала в прошлом году в ходе операции по пресечению на территории Москвы и Томской области деятельности преступной группы, члены которой подозревались в финансировании терроризма и участии в террористической деятельности, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Происшествия Терроризм Антитеррор Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область РГ-Видео
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