Глава Адыгеи провел переговоры с Генконсулом Италии в ЮФО и СКФО

В ходе Российского инвестиционного форума "Сочи-2019" на экспозиционной площадке Адыгеи состоялись переговоры главы РА Мурата Кумпилова и Генерального Почетного консула Итальянской Республики в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани, а также руководителя торгово-экономического отдела посольства Италии в Москве Франческа Санторо.

На встречу были приглашены заместитель полномочного представителя президента в ЮФО Владимир Гурба, и. о. губернатора Астраханской области Сергей Морозов, врио главы КБР Казбек Коков.

В ходе диалога были обсуждены совместные проекты, которые уже реализуются в Адыгее, а также перспективы дальнейшего сотрудничества и планы на 2019 год в рамках бизнес-миссий "Италия встречает Кавказ".

Стороны выразили заинтересованность в укреплении и дальнейшем развитии торгово-экономических и дружеских отношений между Италией и Адыгеей. Мурат Кумпилов подчеркнул имеющиеся предпосылки к расширению сотрудничества.

"Адыгея и Италия уже давно развивают всестороннее взаимодействие. Плодотворно реализуются совместные проекты в сельском хозяйстве. Италия является одним из основных торговых партнеров республики. В апреле прошлого года Адыгея принимала делегацию предпринимателей из Италии во главе с послом Итальянской Республики в России. Мы наметили ряд перспективных направлений сотрудничества. Сегодняшнюю встречу можно рассматривать как еще один шаг в развитии наших экономических и социально-культурных взаимоотношений", - подчеркнул глава РА.

Пьерпаоло Лодиджиани подтвердил перспективность сотрудничества в контексте позиции руководства двух стран, направленной на укрепление российско-итальянских отношений.

"Уже запущенные проекты будут совершенствоваться. Успешно действует проект выращивания чеснока, который реализуется под торговой маркой "Адыгейский чеснок". В прошлом году стартовал еще один перспективный проект выращивания в Теучежском районе салата сорта "радиккьо". Этот новый на рынке России продукт мы поставляем в крупные торговые сети под маркой "Адыгейский радиккьо". Он востребован, и мы будем увеличивать его производство", - отметил Пьерпаоло Лодиджиани.

Стороны также обсудили другие перспективные направления сотрудничества, среди них - переработка сельхозпродукции, производство электроэнергии, монтаж медицинского оборудования, архитектурное проектирование.

В завершение глава Адыгеи подчеркнул, что для выстраивания долговременного партнерства на взаимовыгодных условиях органы власти республики продолжат создавать все необходимые условия.