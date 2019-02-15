Глава Адыгеи провел переговоры с Генконсулом Италии в ЮФО и СКФО

Новости

В России разработали приложение для реабилитации после инсульта 16:51
Сумма контрактов на форуме в Сочи выросла в 7 раз 16:50
Шорт-трекист Владимир Балбеков завоевал "серебро" на ЕЮОФ-2019 16:48
В горах Кавказа потерялся переднеазиатский леопард Эльбрус 16:46
В Петербурге задержали 12 человек, организовавших нарколабораторию 16:45
Ласицкене выиграла "золото" чемпионата России в помещении 16:41
Москвичи увидят сближающиеся Венеру и Сатурн 18 февраля 16:40
Грушко: Москва готова к переговорам с Вашингтоном по ДРСМД 16:35
В школах Воронежа продлили карантин 16:35
Путин и Лукашенко рассказали об отношениях России и Беларуси 16:30
В Брянске убийцу школьницы осудили на 24 года 16:29
Суд вынес приговор школьнику, устроившему стрельбу в Ивантеевке 16:26
На Дону восстановят памятник казакам-участникам войны с Японией 16:26
В Союзном государстве обсуждают создание центров тестирования школьников 16:25
Суд арестовал гражданина Франции по делу Baring Vostok 16:23
Российские лыжники в смешанной эстафете завоевали "серебро" на ЕЮОФ-2019 16:09
В Заполярье возбудили дело по факту массовой гибели собак 16:05
"Газпром" начнет поставки в Китай по "Силе Сибири" раньше плана 16:01
Лукашенко отменил поездку в Мюнхен из-за переговоров с Путиным 16:01
Спасенному в Магнитогорске мальчику подарят велосипед 16:00
IPChain и Минкомсвязи Дагестана будут сотрудничать в сфере интеллектуальной собственности 15:57
В Петербурге отметили 30-летие вывода войск из Афганистана 15:57
Путин и Лукашенко вместе вышли на лед 15:56
Арестован первый фигурант дела Baring Vostok 15:55
Врачи рассказали о состоянии пожарных, пострадавших при тушении храма 15:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Верховный суд разъяснил порядок проживания детей разведенных родителей
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как ужесточат контроль за санитарными рубками
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
Как водителям быстро получить права и где проще купить авто
15.02.2019 15:58
Проект: В регионах

Глава Адыгеи провел переговоры с Генконсулом Италии в ЮФО и СКФО

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В ходе Российского инвестиционного форума "Сочи-2019" на экспозиционной площадке Адыгеи состоялись переговоры главы РА Мурата Кумпилова и Генерального Почетного консула Итальянской Республики в ЮФО и СКФО Пьерпаоло Лодиджиани, а также руководителя торгово-экономического отдела посольства Италии в Москве Франческа Санторо.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

На встречу были приглашены заместитель полномочного представителя президента в ЮФО Владимир Гурба, и. о. губернатора Астраханской области Сергей Морозов, врио главы КБР Казбек Коков.

Фото: Алексей Гусев
Адыгея и СМП Банк заключили соглашение о сотрудничестве

В ходе диалога были обсуждены совместные проекты, которые уже реализуются в Адыгее, а также перспективы дальнейшего сотрудничества и планы на 2019 год в рамках бизнес-миссий "Италия встречает Кавказ".

Стороны выразили заинтересованность в укреплении и дальнейшем развитии торгово-экономических и дружеских отношений между Италией и Адыгеей. Мурат Кумпилов подчеркнул имеющиеся предпосылки к расширению сотрудничества.

"Адыгея и Италия уже давно развивают всестороннее взаимодействие. Плодотворно реализуются совместные проекты в сельском хозяйстве. Италия является одним из основных торговых партнеров республики. В апреле прошлого года Адыгея принимала делегацию предпринимателей из Италии во главе с послом Итальянской Республики в России. Мы наметили ряд перспективных направлений сотрудничества. Сегодняшнюю встречу можно рассматривать как еще один шаг в развитии наших экономических и социально-культурных взаимоотношений", - подчеркнул глава РА.

Пьерпаоло Лодиджиани подтвердил перспективность сотрудничества в контексте позиции руководства двух стран, направленной на укрепление российско-итальянских отношений.

"Уже запущенные проекты будут совершенствоваться. Успешно действует проект выращивания чеснока, который реализуется под торговой маркой "Адыгейский чеснок". В прошлом году стартовал еще один перспективный проект выращивания в Теучежском районе салата сорта "радиккьо". Этот новый на рынке России продукт мы поставляем в крупные торговые сети под маркой "Адыгейский радиккьо". Он востребован, и мы будем увеличивать его производство", - отметил Пьерпаоло Лодиджиани.

Стороны также обсудили другие перспективные направления сотрудничества, среди них - переработка сельхозпродукции, производство электроэнергии, монтаж медицинского оборудования, архитектурное проектирование.

В завершение глава Адыгеи подчеркнул, что для выстраивания долговременного партнерства на взаимовыгодных условиях органы власти республики продолжат создавать все необходимые условия.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Инвестиционный форум в Сочи-2019
Специальный проект
Инвестиционный форум в Сочи-2019
Путин присвоил Ковтуну звание Героя России
Суд вынес приговор школьнику, устроившему стрельбу в Ивантеевке
Первый канал прокомментировал отстранение Бера и Друзя
Минздрав подготовил законопроект о повышении возраста продажи алкоголя