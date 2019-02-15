Глава Адыгеи провел переговоры с руководством ПАО "Ростелеком"

В ходе Российского инвестиционного форума в Сочи глава РА Мурат Кумпилов провел переговоры с руководством ПАО "Ростелеком": президентом компании Михаилом Осеевским, вице-президентом - директором макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком" Денисом Лысовым и советником директора филиала Олегом Хабаровым.

Обсуждались этапы реализации ранее заключенного на Российском инвестиционном форуме в Сочи соглашения о сотрудничестве. Глава Адыгеи подчеркнул важность совместной работы по развитию в республике инфраструктуры связи, комплексных государственных информационных систем и телекоммуникаций.

В ходе беседы глава Адыгеи отметил, что сегодня уделяется большое значение информатизации услуг, внедрению инноваций, развитию высокотехнологичных отраслей. Одним из важных условий в этой деятельности является устранение цифрового неравенства, повышение качества предоставляемых жителям услуг связи, обеспечение высокоскоростным интернетом школ и медучреждений, доступа жителей к госуслугам в электронном виде.

"Мы стремимся к тому, чтобы на всей территории Адыгеи обеспечить надежную и качественную интернет-связь. Поэтому мы заинтересованы в выработке общих подходов для эффективного сотрудничества",- отметил Мурат Кумпилов.

Проект устранения цифрового неравенства реализуется в 37 сельских населенных пунктах Адыгеи. По информации ПАО "Ростелеком", в 2018 году компания завершила строительно-монтажные работы по прокладке оптоволоконных сетей в 25 самых отдаленных населенных пунктах республики. В 2019 году планируется охватить скоростным интернетом 12 поселков.

Кроме того, будет продолжена работа по подключению лечебно-профилактических учреждений к высокоскоростному интернету, что даст возможность развития телемедицины.

В ходе переговоров обсуждались также вопросы сотрудничества в реализации отраслевых нацпроектов и концепции развития школьных информационно-библиотечных центров, комплекса систем, входящих в систему "Безопасный город", и проектов в сфере повышения энергосбережения и энергоэффективности.