Инвестпрограмма "Кубаньэнерго" на 2019-2022 годы составит 21 млрд рублей

Делегация ПАО "Кубаньэнерго" принимает участие в деловой программе инвестиционного форума "Сочи-2019", который проходит в олимпийской столице.

Генеральный директор компании Александр Гаврилов рассказал о планах "Кубаньэнерго" по инвестированию в электросетевой комплекс на 2019 год.

- Энергопотребление ежегодно растет за счет активного жилищного строительства, малого и среднего бизнеса, туризма. Наблюдается увеличение пиковых нагрузок на энергосистему. Если в 2007 году максимум нагрузок составлял чуть более 3 тысяч МВт, то в 2018 году он достиг почти 5 тысяч МВт. Более половины потребляемой мощности приходится на Краснодар, Сочи и Новороссийск, - заявил представителям СМИ на площадке форума Александр Гаврилов.

А объем инвестиционной программы "Кубаньэнерго" на 2019-2022 годы составит свыше 21 миллиарда рублей. Планируется построить и реконструировать около 1,9 тысячи километров линий, ввести свыше 1,6 тысячи МВА энергомощностей. В частности, намечено увеличить мощности девяти крупных центров питания в Краснодаре, двух - в Сочи, четырех - в Ленинградском и Ейском районах, построить новую подстанцию в Мостовском районе.

Программа учитывает проекты, предусмотренные схемой и утвержденной губернатором региона программой перспективного развития электроэнергетики Краснодарского края на ближайшие пять лет.

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