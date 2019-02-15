Компания BIOCAD откроет новую площадку в ОЭЗ "Нойдорф"

Несмотря на вызовы, стоящие перед отечественной фармой, многие производители демонстрируют высокие результаты. Так, компания BIOCAD смогла по итогам прошлого года нарастить выручку почти на 40 процентов. Какие задачи стоят перед отечественной фармой сейчас и по каким принципам выбираются препараты для разработки, рассказал на полях Российского инвестиционного форума в Сочи генеральный директор BIOCAD Дмитрий Морозов.

Дмитрий Валентинович, недавно крупные аналитические компании представили данные, что в прошлом году отечественная фарма нарастила свою долю на внутреннем рынке. По онкологическим препаратам называется увеличение доли на четыре процента. Согласны ли вы с такими прогнозами, ждет ли отрасль рост?

Дмитрий Морозов: Я думаю, что на какое-то время да, потом, наверное, рост замедлится. Сейчас мы можем разные приводить прогнозы, но то, что сейчас мы видим на фармацевтическом рынке, не внушает оптимизма. Я надеюсь, что все это будет немножко исправлено.

Недавно Государственная дума анонсировала снижение цен на жизненно-важные препараты. Как вы относитесь к такому предложению? Если оно будет реализовано, останется ли производство рентабельным?

Дмитрий Морозов: Это очень хороший вопрос, спасибо. На рынке останется много устаревших дженериковых препаратов не совсем качественного производства. И все. И все остальное уходит и будет поступать из-за рубежа, потому что рынок просто не состоится. Это значит, что снижение цен ведет к уходу с рынка многих игроков, в том числе и по причине нерентабельности производства фармацевтической продукции, как отечественной, ну и зарубежной тоже.

В конце прошлого года компания BIOCAD зарегистрировала дженерики Ковада и Дарунавир. Когда пациенты начнут их получать?

Дмитрий Морозов: Мы в рамках наших обязательств перед Минздравом должны поставить часть препаратов в следующем году.

Какие дженерики вы планируете создать в ближайшее время?

Дмитрий Морозов: Мы немного делаем дженериков в настоящее время, как мне кажется, дженериковый рынок уже исчерпал свой потенциал. Мы сосредоточены сейчас на инновационных препаратах, связанных с лечением сложных заболеваний. Дженериковое направление тоже существует, оно в ближайшее время будет реструктуризировано, возможно в отдельную компанию или в отдельное специализированное подразделение, это такая плановая работа.

По каким критериям компании выбирают, какие дженерики производить? Обращаются ли к вам представители Минздрава или пациентские организации с предложениями?

Дмитрий Морозов: Мы выбираем абсолютно по комплементарности тем препаратам, которые мы производим в нашем портфеле. Если у нас есть большое количество препаратов в онкологическом сегменте, то естественно, что мы добавляем в том числе и дженериковые продукты для того, чтобы уменьшить общую стоимость терапии и системе здравоохранения было бы проще релоцировать деньги на высокоэффективные и дорогостоящие препараты, которые также в нашем портфеле существуют.

В какой стадии строительство в Особой экономической зоне "Нойдорф"? В прошлом году говорилось, что завершить все работы планируется к маю. Получается ли?

Дмитрий Морозов: Вы знаете, в основном получается. В мае мы начнем отработку нашего технологического процесса.

Когда на площадке будут произведены первые препараты?

Дмитрий Морозов: Думаю, что в середине лета, но может быть и раньше.