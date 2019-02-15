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Экономика
15.02.2019 12:00
Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

Кубань стала лидером в РФ по числу отелей с системой "Все включено"

Краснодарский край лидирует по количеству отелей, предлагающих отдых по системе "Все включено". Причем в 2019 году число таких средств размещения планируют увеличить.

Об этом рассказала в интервью "Российской газете" на форуме в Сочи министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Светлана Балаева.

- Система хорошо прижилась в регионе. Причем специально под нее по поручению главы Кубани Вениамина Кондратьева были разработаны стандарты. Эти методические рекомендации разосланы по средствам размещения и успешно ими используются. В дальнейшем количество гостиниц, предлагающих "Все включено", будет только расти, - объяснила Балаева.

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Как выяснилось, сегодня all inclusive предлагают 43 отеля Сочи, Анапы, Геленджика и Туапсинского района. В этом году планируется, что к ним добавятся еще 17 объектов.

На инвестиционный форум в этот раз региональное министерство курортов подготовило 16 проектов на общую сумму более 32,6 миллиарда рублей. Среди них соглашения по строительству марин, термальных комплексов, аквапарков, гостиниц, баз отдыха и других объектов.

Причем одним из важных для края считается соглашение о строительстве марин в Сочи и Туапсинском районе. В сочинском поселке Головинка предлагается создать яхтенную стоянку на 250 мест, а в Туапсинском районе хотят построить порт-марину для парусных и моторных маломерных судов на 94 места.