Максим Протасов: Ряд дешевых вин по качеству догнали дорогие

Во вторник Роскачество озвучит итоги масштабного исследования российского вина и представит "Винный гид России".

А сегодня глава ведомства Максим Протасов на полях Российского инвестиционного форума рассказал в интервью "РГ", есть ли среди отечественных вин по-настоящему хорошие. А также о том, продаются ли в России действительно натуральные и полезные продукты и какие уловки придумывают маркетологи, чтобы поймать в свои "сети" доверчивых покупателей.

"Для исследований мы закупали отечественное вино среднего ценового сегмента - 85 процентов стоило до тысячи рублей за бутылку, а также массового производства. Все образцы были произведены из отечественного винограда", - говорит Максим Протасов. И среди проверенного вина есть много образцов очень высокого качества. Это признали и авторитетные международные эксперты.

Вино, набравшее более 71 балл, считается хорошим, более 80 баллов - очень хорошим. "У нас много вина, набравшего больше 71 балла. При чем принцип "более дорогое равно более качественное" не сработал. Есть вино средней цены и массового тиражирования очень приличное по качеству", - констатировал Протасов.