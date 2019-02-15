Маркировку товаров предлагают распространить на лес, воду и молоко

Премьер-министр Дмитрий Медведев предложил распространить систему маркировки товаров на древесину, идущую на продажу. Кроме того, включить свою продукцию в систему маркировку попросили производители молока и бутилированной воды. Внедрением системы в России занимается Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Дмитрий Медведев выступил за то, чтобы маркировка была постепенно распространена на всю продукцию, которая производится на территории нашей страны. Особенно важно, на его взгляд,

вести обязательную маркировку товаров, трудно поддающихся исчислению. Например, леса-кругляка, который идет на продажу. Только учитывая каждое бревно, можно будет понимать, кто вырубил лес и куда его вывез.

Кроме того, Медведев выступил за введение сертификатов качества бутилированной воды. ЦРПТ, в свою очередь, уже начал отрабатывать технологию ее маркировки, о введении которой осенью

прошлого года попросил производитель минеральной воды "Ессентуки-4" и "Ессентуки-17" - "Холдинг Аква". Сейчас ЦРПТ изучает ряд производств в стране и тестирует технологию на базе "Холдинга Аква". Компания также готова приступить к маркировке леса и готовой молочной продукции, когда соответствующее решение будет принято правительством. Минпромторг рассчитывает, что эксперимент по маркировке молочной продукции может начаться в первом квартале 2019 года. Об этом сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в кулуарах Российского инвестиционного форума (РИФ).

"ГИС "Меркурий" внедрен и успешно справляется с прослеживаемостью молочного сырья. Наша система, идеология и технология, которую мы внедряем, нацелена на готовую и упакованную продукцию. Целевую модель мы видим таким образом, что две системы будут отслеживать разные этапы движения молока. "Меркурий" - от фермы до производства. А с тех пор, как оно перестает быть сырьем и становится готовой продукцией, маркировка будет обеспечиваться системой "ЧЕСТНЫЙ Знак", - рассказал "Российской газете" на Российском инвестиционном форуме исполнительный директор ЦРПТ Дмитрий Алхазов.

Ранее Виктор Евтухов, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ в кулуарах форума сообщил ТАСС, что "Им (Россельхознадзору - прим. ТАСС) нужно понять, какой

объем сырья произведен, объем вошедшего сырья и сколько из этого сырья произведено продукции, чтобы не было каких-то левых производителей, которые тоже поставляют сырье на производство", - сказал он. В то же время система цифровой маркировки, по словам Евтухова, позволяет четко проследить, кто, что произвел, какого качества, в какие сроки и так далее. "Плюс система маркировки упрощает жизнь ритейлу, например, с точки зрения акций по скидкам по тем продуктам, на которые истекает срок годности", - добавил он.

Он отметил, что эксперимент по маркировке молочной продукции будет однозначно проведен и несколько предприятий уже приняли решение об участии в нем. По его словам, система цифровой

маркировки без проблем может быть интегрирована с системой электронной ветеринарной сертификации "Меркурий", поэтому они могут действовать вместе. О своем желании принять участие в пилотном проекте заявила компания PepsiCo, владеющая брендами "Веселый молочник", "Домик в деревне" и другими. Как заявили в ЦРПТ, сейчас тестируются способы нанесения маркировки на различные виды упаковок молочной продукции из пленки, пластмассы, фольги. "Мы уже реализовали необходимые инженерные решения, которые позволяют наносить код на все виды упаковки", - отмечают в ЦРПТ.