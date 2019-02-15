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Власть
15.02.2019 12:30
Фото: Сергей Куксин

Медведев предложил пересмотреть подход к оценке уровня бедности

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил подумать о пересмотре подхода к оценке уровня бедности. Он призвал исходить из расходов, а не только доходов. Глава правительства сегодня проводит встречу с высшими должностными лицами субъектов РФ.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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- Нужно подумать о пересмотре наших взглядов на то, как мы относим людей к категории бедных, и исходить здесь в большей степени из расходов человека, как это стараются делать во всем мире, а не просто отталкиваться от доходов, - цитирует ТАСС слова премьер-министра. По словам Медведева, это позволит избежать ситуаций, когда семья с детьми, которая еле сводит концы с концами и заботится о пожилых родственниках, не имеет права на пособие по той причине, что, как выразился Медведев, ее "доход на какой-нибудь рубль превышает прожиточный минимум". Не будет возможна и обратная ситуация, когда вполне обеспеченные люди, официально нигде не работающие, получают деньги и от государства.

Решения о выплатах и пособиях принимаются на основе сухих цифр и стандартного набора обезличенных данных. Премьер подчеркнул, что нужно составить более подробный социальный портрет бедности в нашей стране.

На встрече с главами регионов в рамках Российского инвестиционного форума "Сочи-2019" Дмитрий Медведев также заявил о том, что подписал постановления правительства о создании 14 территорий опережающего социально-экономического развития.

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