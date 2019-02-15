Минэнерго оценило работу нового механизма сглаживания цен на бензин

Демпфирующий, то есть сглаживающий колебания цены на топливо фискальный механизм, за первый месяц работы (январь этого года) показал противоречивые результаты: по дизелю демпфер работает, как и запланировано, по бензину - нет, поэтому первые итоги нерепрезентативны. Об этом в беседе с "РГ" заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

Он напомнил, что демпфер - это механизм, который должен частично компенсировать нефтеперерабатывающим заводам разницу между экспортной альтернативой и расчетной ценой внутреннего рынка, чтобы создать экономический стимул для поставок на внутренний рынок.

"В связи с тем, что рынок сейчас в какой-то степени затоварен (сейчас не сезон, при этом производство бензина высокое, плюс новое производство на "Танеко" было открыто), то цена на бирже находится на достаточно низком уровне. И если скомбинировать все эти факторы, то ситуация на текущий момент не очень репрезентативная, - считает Сорокин. - Поэтому демпфер по бензину работает одним образом, по дизелю - другим. То есть по дизелю демпфер работает сейчас, как и было запланировано. Что касается бензина, то январь закончился с отрицательным результатом для нефтеперерабатывающих заводов по демпферу, из-за того, что экспортная альтернатива сейчас существенно ниже, чем в обычной ситуации".

С приходом сезона полевых работ весной закончится действие соглашения между правительством и нефтяниками о регулировании цен, и Сорокин считает, что 1 апреля можно было бы запустить в действие новую редакцию совместного приказа ФАС и Минэнерго об увеличении в полтора раза нормативов продаж топлива на бирже. "Мы не думаем, что это окажет существенное влияние на текущем этапе, потому что почти все компании торгуют больше, чем положено по текущему нормативу", - заметил Сорокин.

Кроме того, замминистра энергетики, как и вице-премьер Дмитрий Козак, не видит необходимости в продлении соглашения с нефтяниками о регулировании цен после 31 марта, так как "ситуация на рынке сейчас достаточно стабильна и тот же демпфер создает экономический стимул для поставок на внутренний рынок", поэтому компании способны распределить сырье "достаточно эффективно".