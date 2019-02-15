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Экономика
15.02.2019 15:27
Текст: Роман Маркелов
Видео: Александр Шансков

Минэнерго оценило работу нового механизма сглаживания цен на бензин

Демпфирующий, то есть сглаживающий колебания цены на топливо фискальный механизм, за первый месяц работы (январь этого года) показал противоречивые результаты: по дизелю демпфер работает, как и запланировано, по бензину - нет, поэтому первые итоги нерепрезентативны. Об этом в беседе с "РГ" заявил замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

Он напомнил, что демпфер - это механизм, который должен частично компенсировать нефтеперерабатывающим заводам разницу между экспортной альтернативой и расчетной ценой внутреннего рынка, чтобы создать экономический стимул для поставок на внутренний рынок.

"В связи с тем, что рынок сейчас в какой-то степени затоварен (сейчас не сезон, при этом производство бензина высокое, плюс новое производство на "Танеко" было открыто), то цена на бирже находится на достаточно низком уровне. И если скомбинировать все эти факторы, то ситуация на текущий момент не очень репрезентативная, - считает Сорокин. - Поэтому демпфер по бензину работает одним образом, по дизелю - другим. То есть по дизелю демпфер работает сейчас, как и было запланировано. Что касается бензина, то январь закончился с отрицательным результатом для нефтеперерабатывающих заводов по демпферу, из-за того, что экспортная альтернатива сейчас существенно ниже, чем в обычной ситуации".

Фото: iStock
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С приходом сезона полевых работ весной закончится действие соглашения между правительством и нефтяниками о регулировании цен, и Сорокин считает, что 1 апреля можно было бы запустить в действие новую редакцию совместного приказа ФАС и Минэнерго об увеличении в полтора раза нормативов продаж топлива на бирже. "Мы не думаем, что это окажет существенное влияние на текущем этапе, потому что почти все компании торгуют больше, чем положено по текущему нормативу", - заметил Сорокин.

Кроме того, замминистра энергетики, как и вице-премьер Дмитрий Козак, не видит необходимости в продлении соглашения с нефтяниками о регулировании цен после 31 марта, так как "ситуация на рынке сейчас достаточно стабильна и тот же демпфер создает экономический стимул для поставок на внутренний рынок", поэтому компании способны распределить сырье "достаточно эффективно".