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Экономика
15.02.2019 11:50
Текст: Ирина Жандарова, Роман Маркелов
Видео: Александр Шансков

Минстрой нашел деньги для капремонта ветхих домов

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Максим Егоров рассказал в интервью "Российской газете" о программе расселения аварийного жилья.

Минстрой разрабатывает новые механизмы расселения аварийного жилья. Они должны быть готовы к 20 июля. В программы расселения они войдут в 2020 году, и регионы смогут пользоваться ими, сообщил замглавы Минстроя.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Сейчас Минстроем разрабатываются критерии признания жилья ветхим. "Необходимо отметить, что мы разводим два этих понятия: ветхое и аварийное. В настоящий момент нет четкого понятия, что такое ветхого жилье. Хочу следующее сказать, мы прописываем четко в законодательстве, что аварийное жилье - это жилье, которое опасно для жизни людей, ветхое жилье - это жилье, у которого конструкции здания имеют какие-то технологические нарушения, но жить в нем не опасно", - сообщил Егоров.

Он отметил, что ветхие дома будут выделены в отдельную подпрограмму капитального ремонта. Определены источники финансирования этого ремонта, деньги на эти цели поступят из Фонда капитального ремонта.

Егоров отметил, что будет делаться полноценный ремонт зданий. То есть они смогут прослужить еще не одно десятилетие.