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15.02.2019 09:48
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Морская авиация ЧФ разбомбила десантный отряд кораблей "противника"

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

На учениях в Крыму истребители и бомбардировщики морской авиации Черноморского флота уничтожили десантный отряд кораблей условного противника. Об этом сегодня рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев.

На ЧФ отработали высадку десанта в тыл "врага"

Корабли противника, готовившиеся к высадке на побережье Крыма, обнаружил самолет-разведчик Су-24МР.

- В небо поднялись шесть фронтовых бомбардировщиков Су-24М и два многоцелевых истребителя Су-30СМ, - сообщил Рулев. - Экипажи выполнили ракетные стрельбы и нанесли бомбовый удар по противнику, применив различные типы авиационных бомб.

Затем был выполнен поиск вражеских подлодок вертолетами Ка-27ПЛ. С воздуха их прикрывали самолеты-амфибии Бе-12.

Для визуального контроля за выполнением боевых упражнений и воздушной разведки применялись беспилотники "Форпост".

В учениях были задействованы многоцелевые истребители, фронтовые бомбардировщики, вертолеты и самолеты двух авиационный полков Морской авиации ЧФ, в общей сложности 15 единиц воздушной техники.

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