Морская авиация ЧФ разбомбила десантный отряд кораблей "противника"

На учениях в Крыму истребители и бомбардировщики морской авиации Черноморского флота уничтожили десантный отряд кораблей условного противника. Об этом сегодня рассказал начальник отдела информационного обеспечения ЧФ, капитан второго ранга Алексей Рулев.
Корабли противника, готовившиеся к высадке на побережье Крыма, обнаружил самолет-разведчик Су-24МР.
- В небо поднялись шесть фронтовых бомбардировщиков Су-24М и два многоцелевых истребителя Су-30СМ, - сообщил Рулев. - Экипажи выполнили ракетные стрельбы и нанесли бомбовый удар по противнику, применив различные типы авиационных бомб.
Затем был выполнен поиск вражеских подлодок вертолетами Ка-27ПЛ. С воздуха их прикрывали самолеты-амфибии Бе-12.
Для визуального контроля за выполнением боевых упражнений и воздушной разведки применялись беспилотники "Форпост".
В учениях были задействованы многоцелевые истребители, фронтовые бомбардировщики, вертолеты и самолеты двух авиационный полков Морской авиации ЧФ, в общей сложности 15 единиц воздушной техники.